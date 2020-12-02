Онлайн-абьюзер: зачем стример Reeflay показывал издевательства над подругой?

Блогера Стаса Решетникова, также известного как Reeflay и его подругу Валентину, смерть которой оказалась запечатлена на видео, судя по всему связывали сложные отношения, полные насилия. При этом, девушка, как она сама признавалась, любила своего парня, а он считал ее просто девочкой для битья.

Тяжелая судьба

У Валентины, которая скончалась в прямом эфире, была непростая жизнь. Об этом «МК» рассказала подруга погибшей.

«Ее мама и бабушка умерли, она за ними ухаживала в последнее время, все было на ней. Где ее отец, мы пока не знаем, не можем с ним связаться. Года два назад она подалась в Москву», — рассказала знакомая девушки.

Известно, что в момент смерти она была беременна. Незадолго до смерти во время прямой трансляции в сети она показывала зрителям свой живот, говорила, что отцом ребенка является именно стример Reeflay, но в то же время девушка не планировала оставить малыша. Она намеревалась сделать аборт.

Желанию избавиться от ребенка вероятно мог способствовать образ жизни Валентины. Согласно имеющимся данным, девушка имела анкету на сайте интим-услуг, в которой был довольно богатый перечень доступных «опций». Кроме того, она имела пристрастие к алкоголю и не собиралась бросать курить.

Дружил и издевался

По словам знакомой Валентины, она и Стас снимали загородный дом. Парень часто вел стримы (прямые эфиры в сети — Прим.ред.), на которых издевался над подругой. Дрался с ней, оскорблял, распылял в лицо перцовый спрей и получал за это донаты (добровольные пожертвования — Прим.ред.). По словам подруги Валентины, девушка терпела обидчика, так как любила его.

«А он просто дружил с ней. В какой-то момент ее, видимо, все это достало и она собралась съезжать на съемную квартиру. Но так и не успела», — рассказала знакомая погибшей.

По предварительным данным, умершую во время стрима беременную девушку перед смертью выгнали полуголой на мороз. В ходе трансляции блогер Reeflay признался зрителям, что не горит желанием пускать еще живую подругу обратно в жилище. Трансляцию он закончил только с приходом медиков и правоохранителей.

Что ждет блогера?

Как сообщил источник 5-tv.ru, сейчас парень дает показания в полиции. Он уже признался в том, что закрывал подругу в отапливаемой котельной. Пускать ее обратно в жилище он не хотел из-за неприятного запаха, который источала девушка после самопроизвольной дефекации. При этом Стас рассказал правоохранителям, что один раз ударил ее по лицу, чтобы привести ее в чувства, когда она потеряла сознание.

Дальнейшая судьба стримера зависит от экспертизы. Если будет установлено, что смерть Валентины наступила из-за обморожения, то блогеру могут вменить статью об убийстве по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стример Reeflay озвучил свою версию причины смерти подруги.