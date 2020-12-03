Цивин признался, что хотел переделать дачу Баталова в дом престарелых

Вот уже несколько месяцев вдова народного артиста СССР Алексея Баталова пытается восстановить справедливость. Вернее, получить назад причитающееся ей и дочери, но незаконно присвоенное актрисой Натальей Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным наследство известного актера. Звездную пару обвиняют в хищении огромных сумм со счетов семьи Баталова, а также проведении афер с недвижимостью.

Мало того, что с каждым днем дело становится все запутаннее — всплывают похожие прецеденты с другими семьями, вдобавок открываются новые возмутительные подробности. Так, на днях выяснилось, что Цивин и Дрожжина планировали сделать из дачи покойного актера дом престарелых. В этом он сам признался в беседе с журналистом «России-24» Александром Лукьяновым.

Мужчина заявил, что не видит в этой идее ничего дурного, поскольку вдова Баталова — Гитана Леонтенко — якобы в принципе желала избавиться от недвижимости.

«Мне она (Гитана — Прим.ред.) тогда поручила продать эту дачу. Я поинтересовался рынком: у меня есть знакомые риэлторы. Мне сказали, что ситуация невыгодная, цены падают каждый день. И я не советовал Гитане продавать ее. «А что тогда?» — «Давайте сделаем Дом ветеранов кино имени Баталова», — процитировал диалог Цивин.

Однако переквалифицировать жилое помещение в дом престарелых не так-то просто. Для начала важно, как минимум, согласовать все нюансы с соседями. Супруг Дрожжиной также заявил, что планировал масштабную реконструкцию: выстроить здание, где могли бы разместиться 30-40 человек, оборудовать в нем медкабинет, а также гараж для нескольких авто. В общем, получалось довольно трудоемко.

«Это был бы дом престарелых. В свое время такой был на Кутузовском проспекте… Дом ветеранов кино. Кстати, Баталов тоже принимал участие в его создании», — размышлял Михаил Цивин.

Правда, в его добрые намерения до сих пор никто не поверил. Даже знаменитый юрист и Действительный государственный советник РФ первого класса Павел Астахов. К слову, именно он сегодня защищает интересы вдовы Алексея Баталова, напоминает Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный шоумен Стас Барецкий рассказал, как лично выбивал для «клиентов» Цивина и Дрожжиной места на кладбищах.