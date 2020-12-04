«Так спеть может только Юра»: Шатунов представил новую песню в лучших традициях «Белых роз»

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Светлана Александрова
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За несколько часов клип, выдержанный в стиле роликов 90-х, набрал более 33 тысяч просмотров, отзывы только восторженные.

Фото, видео: Instagram @yuriy_shatunov; YouTube @ Юрий Шатунов

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов представил свою новую песню на стихи Сергея Кузнецова. Клип на композицию «Заметает листья снег» появился на YouTube-канале музыканта и набрал за несколько часов более 33 тысяч просмотров. Текст и музыка выдержаны в лучших традициях популярного в 80-90-е годы ХХ века коллектива «Ласковый май».

«Заметает листья первый белый снег

Заметает листья, не жалея их

Но они ничуть не жалуются мне

Знаю холодно, обидно больно им…», — поет 47-летний Шатунов, одетый в простую белую футболку, в то время как влюбленные парень и девушка прогуливаются по осеннему парку.

Instagram @yuriy_shatunov

Новое произведение вызвало восторг у поклонников певца и композитора. Отзывы в комментариях на его странице в Instagram только положительные. Единственного подписчика, осмелившегося высказаться против, мгновенно «заклевали» преданные фанаты Шатунова.

«Юр, какая классная песня получилась! Красивые слова, и музыка, которая заводит с первых нот! А видео — просто бесподобно!

«Юра, потрясающая песня и очень романтичный клип! Спасибо огромное за удовольствие от прослушанного и просмотренного! Все-таки Шатунов+Кузнецов это что-то потрясающее!»

«Великолепен! Столько нежности и… грусти… и души! Спасибо, Юр!»

«Слушаю и плачу! Что-то эта песня мне душу бередит!»

«Так спеть может только Юра!» — пишут пользователи.

Ранее 5-t.ru рассказывал, что Юрий Шатунов выиграл в суде право исполнять песни «Ласкового мая».

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