Трамп представил в Сенате доказательства фальсификации голосов за Байдена

Дональд Трамп впервые представил доказательства махинаций своих противников на выборах. На слушаниях в Сенате действующий президент показал запись с камер наблюдения, которые фиксировали подсчет голосов на одном из участков в Джорджии.

На ней видно, как перед началом подсчета руководитель просит остаться нескольких человек. Убедившись, что все вышли, они достали чемоданы, доверху набитые документами. Как утверждает Трамп, это фальшивые бюллетени, в которых голоса отданы Джо Байдену. И якобы именно за счет вброса демократ одержал победу в штате.

Впрочем, несмотря на такие публикации многие чиновники администрации Дональда Трампа, веру в него, похоже, все-таки утратили. Так, Белый Дом покинула пресс-секретарь. Директор по коммуникациям Алисса Фара уволилась, что, по мнению журналистов, означает признание победы Джо Байдена.