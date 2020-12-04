Выбывший из «Ледникового периода» Влад Топалов перенес операцию

Певец Влад Топалов поделился с подписчиками новостями о своем здоровье. После вылета из шоу «Ледниковый период» ему пришлось перенести операцию. Судя по информации в справке из клиники, которую он опубликовал в Instagram, специалисты выполнили процедуру введения синовиальной жидкости в сустав. Такой метод врачи используют при нехватке вышеупомянутой жидкости в суставе, что вызывает хруст, боли, а в последствии — разрушение.

«Любишь кататься, люби и к доктору ходить. Ура! Обожаю лед!» — пошутил Топалов.

Певец не обошел вниманием своих поклонников, которые переживают за его состояние. Он опубликовал фото, на котором показал, как планирует провести этап восстановления после вмешательства.

Instagram @vladtopalovofficial

«Три дня покоя после операции… И я точно знаю, как их проведу, а точнее, как мы их проведем. Мультики, еда и диван с любимой женой! Как говорил В. С. Высоцкий: „это не беда, если болит нога“. Всем на ледовый каток! Очень рекомендую! Гарантированный отдых на диване! Ура, Товарищи! Всем спасибо, всем пока!» — написал он.

Фанаты ответили ему многочисленными добрыми пожеланиями и похвалили за работу на шоу.

«Дорогой Влад, выздоравливайте скорее, и, конечно же, наслаждайтесь этими днями на диване, проведенными вместе с женой и сыном, счастья вам и удачи»

«Такой мужественный был на льду, такой уверенный! Скорейшего выздоровления!

«Зато красиво откатал. Нога заживет. Здоровья тебе», — пишут комментаторы.

Последний выход Топалова на лед состоялся в конце ноября. Он и его партнерша фигуристка Елена Ильиных исполнили чувственный танец под хит Rojden «Знаешь, моя душа рваная». Но судей номер не впечатлил. Теперь артист намерен посвятить время сыну Михаилу и супруге — телеведущей Регине Тодоренко, которая была до слез расстроена вылетом любимого из шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов и Елена Ильиных нежно попрощались друг с другом после вылета из шоу.