Выбывший из «Ледникового периода» Влад Топалов перенес операцию
Певец, недавно вылетевший из соревнований ледового шоу, рассказал своим подписчикам, как проходит восстановление после хирургического вмешательства.
Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Певец Влад Топалов поделился с подписчиками новостями о своем здоровье. После вылета из шоу «Ледниковый период» ему пришлось перенести операцию. Судя по информации в справке из клиники, которую он опубликовал в Instagram, специалисты выполнили процедуру введения синовиальной жидкости в сустав. Такой метод врачи используют при нехватке вышеупомянутой жидкости в суставе, что вызывает хруст, боли, а в последствии — разрушение.
«Любишь кататься, люби и к доктору ходить. Ура! Обожаю лед!» — пошутил Топалов.
Певец не обошел вниманием своих поклонников, которые переживают за его состояние. Он опубликовал фото, на котором показал, как планирует провести этап восстановления после вмешательства.
«Три дня покоя после операции… И я точно знаю, как их проведу, а точнее, как мы их проведем. Мультики, еда и диван с любимой женой! Как говорил В. С. Высоцкий: „это не беда, если болит нога“. Всем на ледовый каток! Очень рекомендую! Гарантированный отдых на диване! Ура, Товарищи! Всем спасибо, всем пока!» — написал он.
Фанаты ответили ему многочисленными добрыми пожеланиями и похвалили за работу на шоу.
«Дорогой Влад, выздоравливайте скорее, и, конечно же, наслаждайтесь этими днями на диване, проведенными вместе с женой и сыном, счастья вам и удачи»
«Такой мужественный был на льду, такой уверенный! Скорейшего выздоровления!
«Зато красиво откатал. Нога заживет. Здоровья тебе», — пишут комментаторы.
Последний выход Топалова на лед состоялся в конце ноября. Он и его партнерша фигуристка Елена Ильиных исполнили чувственный танец под хит Rojden «Знаешь, моя душа рваная». Но судей номер не впечатлил. Теперь артист намерен посвятить время сыну Михаилу и супруге — телеведущей Регине Тодоренко, которая была до слез расстроена вылетом любимого из шоу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов и Елена Ильиных нежно попрощались друг с другом после вылета из шоу.
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