Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на «Спутник V»

|
Алиса Маркова
Срочная новость 1 170

Первый в мире препарат против СОVID-19 был разработан ведущими специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи.

Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на «Спутник V»
Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Министерство здравоохранения зарегистрировало предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V». По словам помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, она составила 1942 рубля за два компонента. Первый в мире препарат против СОVID-19 был разработан ведущими специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи.

«Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции „Спутник V“. Она составляет 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей», — заявил Алексей Кузнецов.

Ранее вакцина решением правительства России была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

Как известно, первая и вторая фаза клинических испытаний вакцины были завершены 1 августа, а спустя десять дней Минздрав РФ выдал официальное свидетельство о регистрации «Спутник V».

Как отмечал ранее глава ведомства Мурашко, на этом тестирование вакцины не заканчивается. 25 августа стартовали пост-регистрационные испытания. Причем не только на территории России, но и в Белоруссии, Индии, ОАЭ, Венесуэле.

К слову, в настоящий момент в России привито от коронавируса уже более 100 тысяч человек, входящих в группу повышенного риска.

Ранее 5-tv.ru рассказал, будет ли обязательной вакцинация от коронавируса для российских чиновников.

Тема:
Вакцина от COVID-19
4 дек
«Не хочу быть добровольцем»: Николай Дроздов отказался от прививки от COVID-19
4 дек
Онлайн-запись на вакцину от коронавируса первой стартовала в Москве
4 дек
Российскую вакцину «Спутник V» доставили в Сербию для испытаний
4 дек
Качество российской вакцины от коронавируса обсудили с производителями препарата
4 дек
В Европе поссорились из-за вакцины от коронавируса
3 дек
Россия готова поставлять вакцину от коронавируса и начать ее производство в странах ОДКБ
2 дек
Эффективная и безопасная: Мурашко представил вакцину «Спутник V» в ООН
2 дек
Будет ли Путин встречаться с теми, кто не привит от COVID-19?
2 дек
Будет ли обязательной для чиновников вакцинация от коронавируса?
2 дек
В Кремле назвали приоритетным обеспечение россиян вакциной «Спутник V»

Читайте также

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
74.25
-0.95 90.26
-0.93
Какие черты привлекают мужчин в представительницах разных знаков зодиака

Последние новости

18:26
Отставка или бунт: оппозиция Армении поставила жесткий ультиматум Пашиняну
18:11
Московский Adrenaline Stadium опечатали после концерта Кипелова
17:54
«Самый сексуальный человек»: Ильич из Little Big показал, как выглядел в юности
17:39
Выбросившую ребенка из окна беременную москвичку арестовали на два месяца
17:36
В Татарстане 50 тысяч человек остались без отопления в мороз после ЧП на теплотрассе
17:21
«Тонкий намек»: иностранец-волонтер попросил у Путина российский паспорт

Сейчас читают

Какие черты привлекают мужчин в представительницах разных знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, для которых 2020 год закончится удачно
«Нехороший» человек: как Баталов обрек семью на вечные страдания?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
В Мурманске началась полярная ночь