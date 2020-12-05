Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на «Спутник V»

Министерство здравоохранения зарегистрировало предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V». По словам помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, она составила 1942 рубля за два компонента. Первый в мире препарат против СОVID-19 был разработан ведущими специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи.

«Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции „Спутник V“. Она составляет 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей», — заявил Алексей Кузнецов.

Ранее вакцина решением правительства России была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

Как известно, первая и вторая фаза клинических испытаний вакцины были завершены 1 августа, а спустя десять дней Минздрав РФ выдал официальное свидетельство о регистрации «Спутник V».

Как отмечал ранее глава ведомства Мурашко, на этом тестирование вакцины не заканчивается. 25 августа стартовали пост-регистрационные испытания. Причем не только на территории России, но и в Белоруссии, Индии, ОАЭ, Венесуэле.

К слову, в настоящий момент в России привито от коронавируса уже более 100 тысяч человек, входящих в группу повышенного риска.

Ранее 5-tv.ru рассказал, будет ли обязательной вакцинация от коронавируса для российских чиновников.