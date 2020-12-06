Режиссер раскрыл секреты выступлений Пугачевой и Бабкиной на концертах для ТВ

Режиссер телевизионных концертов на условиях анонимности согласился рассказать интересующие зрителя нюансы съемок выступлений звезд. Он вспомнил несколько казусов на сцене с участием Аллы Пугачевой и Надежды Бабкиной.

Так, он поведал о случае, когда Примадонна в кураже выступления сорвала с себя парик. После этого, по словам режиссера, она просила вырезать «спорный» момент концерта, но монтажеры отказали ей на свой страх и риск. На это Алла Борисовна отреагировала действительно как профессиональная артистка, она стала выполнять трюк со срыванием парика на удивление фанатам.

«Потом это стало ее фишкой: иногда ближе к концу выступления она, если была в парике, снимала его перед зрителями!» — цитирует слова собеседника inforeactor.

Говоря о Надежде Бабкиной, режиссер телевизионных концертов отметил, что она совершенно не умеет петь под фонограмму. Специалист подчеркнул, что совсем не простое дело, как может показаться. Кроме того, если бы все музыканты пели вживую, концерты можно было бы снимать сутками.

«Взять, к примеру, Надежду Бабкину, она плохо умеет петь под фанеру. Но мы такие несовпадения стараемся не показывать. Тогда чаще ставим в эфир общие планы», — поделился режиссер.

Также собеседник рассказал о казусе на концерте Бориса Моисеева. Организаторы тогда заметили, что зрители не принесли с собой букеты для того, чтобы подарить певцу после выступления, что необходимо для «красивой» картинки на монтаже. Решено было вынести из гримерки артиста уже подаренные цветы и раздать людям, чтобы они вновь вручили их Моисееву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Леонтьева заподозрили в подражании Надежде Бабкиной.