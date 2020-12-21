«Ты изменил мою жизнь»: Барановская призналась сыну Аршавина в любви

Анастасия Шадская
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Недавно бывшая гражданская жена Андрея Аршавина лишилась существенной части алиментов от него по решению суда.

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская призналась в любви 15-летнему подростку. Именно столько исполнилось ее старшему сыну от футболиста Андрея Аршавина, Артему. Мальчик удивительно похож на своего отца, но характером пошел не в него.

Барановская посвятила первенцу трогательный пост на своей странице в Instagram.

«С днем рождения тебя, мой родной, мое счастье. Ты навсегда изменил мою жизнь, — написала она. — Ты наполнил мою жизнь смыслом и светом, своим рождением подарил мне счастье материнства».

Ведущая поразилась тому, какой не по годам мудрый и взрослый у нее ребенок. Она пообещала всегда быть с ним рядом и прийти на помощь, если это потребуется. Барановская и раньше признавалась, что дети — ее большая отрада после грязного расставания с их отцом-футболистом. Недавно он еще и отсудил право не платить часть алиментов на старших детей.

Instagram @baranovskaya_tv

Все трое детей Юлии, включая дочь Яну, сильно похожи на Аршавина. Но Артем не порадовал его фанатов и не пошел по его стопам. А вот младший Арсений, напротив, недавно решил серьезно заняться футболом, пишет сайт Teleprogramma.pro. Так что мать отдавала его заниматься при клубе «Спартак».

Подписчики Барановской присоединились к поздравлениям.

«Вы мама с большой буквы!»;

«Девушка, это ваш брат? Красивые!»;

«Ростом с маму уже, гордость и опора», — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, как Барановская устроила шоу «Угадайка», предложив узнать ее ребенка по фото.

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