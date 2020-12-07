«Мне лучше быть вдовой»: Пашаев был шокирован отношениями в семье Ефремова
Экс-адвокат рассказал, как семья артиста намекала на возможность «решить вопрос» в обход закона.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл детали своего общения с семьей актера. По его словам, он был шокирован отношением супруги артиста к тому, что случилось. В беседе с 5-tv.ru он заявил, что у Софьи Кругликовой есть своя выгода в том, чтобы ее муж оставался в тюрьме.
«Соне невыгодно, чтобы он вышел. Это мое личное мнение. Когда она мне сказала: „Мне лучше быть вдовой“, я чуть не обалдел. Думаю, боже, что за семья! Этот — продает, эта говорит, что лучше быть вдовой. Потому что все имущество достанется. Ячейка достанется», — рассказал юрист.
На уточняющие вопросы, много ли денег у семьи Ефремова, он ответил уклончиво. Лишь заметил, что сказать, что хватит на жизнь в достатке — это слабо сказано.
Кроме того, по его словам, когда только возникло уголовное дело против артиста, семья Ефремова намекала ему, что можно решить вопрос через каких-то людей. Защитник сразу предупредил — это незаконно, а о существовании дела уже знают руководители не одного подразделения МВД.
«У меня был разговор очень неприятный, особенно с Соней. Совала свой нос везде… Каждый умничал. Вы знаете, мне не первый день таких людей предлагали, якобы они готовы «вопросы решать». Я говорю: «Вы вообще в своем уме? Материал у кого на столе!» — рассказал Пашаев.
Михаил Ефремов получил семь с половиной лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров. Авария случилась 8 июня в центре столицы. 8 сентября суд вынес приговор — восемь лет колонии, но позже по апелляции актера смягчил ему участь, «срезав» полгода.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую почетную должность может занять Ефремов в колонии.
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