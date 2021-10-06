Привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка

Светлана Александрова
231 551

Восполнять водный баланс организма после пробуждения полезно, только если соблюдать ряд правил, предупреждают специалисты.

Привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка

Фото: Depositphotos / stokkete

Считается, что выпивать сразу после пробуждения утром стакан воды — полезная привычка. И это действительно так. Но если делать это неправильно, можно нанести организму огромный вред, предупреждает китайский эксперт, статью которого публикует интернет-портал ИноСМИ.

Во-первых, не следует пить слишком много воды и слишком быстро. Это дает повышенную нагрузку на сердце, поскольку жидкость стимулирует разжижение крови. У тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, это может привести к сердечному приступу.

Кроме того, слишком большое количество воды натощак разжижает желудочную кислоту, и если сразу после завтракать, это плохо отразится на пищеварении и в конце концов приведет к заболеванию желудка. Оптимальным для организма утром считается не боле 150 миллилитров воды. При этом пить ее надо медленно и небольшими глотками.

Во-вторых, нельзя пить слишком холодную или слишком горячую воду. В этом случае происходит стимуляция желудочно-кишечного тракта с быстрым сокращением кровеносных сосудов слизистой оболочки желудка, что может вызывать дискомфорт и даже диарею.

Слишком горячая вода (выше 65 градусов) травмирует пищевод. Если это происходит регулярно, появляются злокачественные образования, то есть рак. Безопасной для организма будет вода комнатной температуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как предотвратить рак кожи.

+6° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.57
-0.35 84.17
-0.47
ТОП-10 имен, обладатели которых склонны к творчеству

Последние новости

6:54
Три способа распознать мошенника за онлайн-объявлением
6:47
В МИДе оценили идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов
6:40
ТОП-10 имен, обладатели которых склонны к творчеству
6:33
В Центробанке оценили влияние «борщевого набора» на инфляцию в России
6:26
Жители деревни под Екатеринбургом едва спасли свои дома от лесного пожара
6:25
Как часто нужно перезагружать смартфон

Сейчас читают

У звезды «Дон Сезар де Базан» Натальи Лапиной нашли опухоль в сердце
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Месяц процветания и семейного счастья: китайский гороскоп на октябрь 2021 года
Убежавшая в монастырь дочь Успенской крестилась втайне от матери: «Если узнает — убьет»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака