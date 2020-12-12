«Живых все меньше в телефонной книжке»: Бабкина вспомнила стих Гафта

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина опубликовала в своем Instagram новый пост, который посвятила умершему актеру Валентину Гафту. Она процитировала стихотворение, которое Гафт когда-то написал в память о режиссере-документалисте Алексее Габриловичу.

«Не стало великого актера и замечательного поэта, Валентина Гафта. Много лет назад он написал пронзительные стихи на смерть режиссера-документалиста Алексея Гавриловича, которые я сегодня хочу процитировать», - написала Бабкина.

Живых все меньше в телефонной книжке,

Звенит в ушах смертельная коса,

Стучат всё чаще гробовые крышки,

Чужие отвечают голоса.



Но цифр этих я стирать не буду

И рамкой никогда не обведу.

Я всех найду, я всем звонить им буду,

Где б не были они – в раю или в аду.



Пока трепались и беспечно жили,

Кончались денно-нощные витки.

Теперь о том, что недоговорили,

Звучат, как многоточие, гудки.

В начале сентября Валентину Гафту исполнилось 85 лет, но широко отметить день рождения он не смог из-за перенесенного инсульта. Он почти лишился речи, но сохранил ясность мысли и понимает, что ему говорят.

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. За свою актерскую карьеру он снялся в более чем ста фильмах, много играл в театре и писал стихи. В 1996 году он женился на актрисе Ольге Остроумовой, ради которой крестился в православной церкви. Для обоих супругов брак стал третьим по счету.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался Валентин Гафт. Актер шел из жизни на 86-м году жизни. Печальную новость о смерти актера сообщила его супруга.