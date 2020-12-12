Валентин Гафт умер у себя дома в Подмосковье

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Нюра Незванова
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Причиной смерти актера стал инсульт.

Фото, видео: ТАСС /Куров Александр; 5-tv.ru

Тема:
Умер Валентин Гафт

Валентин Гафт ушел из жизни у себя дома в поселке Жаворонки Одинцовского района Московской области 12 декабря. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Артист скончался на 86-м году жизни. Рядом с ним была его супруга Ольга Остроумова, именно она сообщила печальную новость.

Гафта похоронят на Троекуровском кладбище на Аллее актеров 15 декабря. В этот же день состоится прощание с артистом в театре «Современник».

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. За свою актерскую карьеру он снялся в более чем ста фильмах, много играл в театре и писал стихи.

 
Тема:
Умер Валентин Гафт
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