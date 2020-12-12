Валентин Гафт умер у себя дома в Подмосковье
Причиной смерти актера стал инсульт.
Фото, видео: ТАСС /Куров Александр; 5-tv.ru
Валентин Гафт ушел из жизни у себя дома в поселке Жаворонки Одинцовского района Московской области 12 декабря. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Артист скончался на 86-м году жизни. Рядом с ним была его супруга Ольга Остроумова, именно она сообщила печальную новость.
Гафта похоронят на Троекуровском кладбище на Аллее актеров 15 декабря. В этот же день состоится прощание с артистом в театре «Современник».
Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. За свою актерскую карьеру он снялся в более чем ста фильмах, много играл в театре и писал стихи.
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