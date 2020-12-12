Валентин Гафт умер у себя дома в Подмосковье

Валентин Гафт ушел из жизни у себя дома в поселке Жаворонки Одинцовского района Московской области 12 декабря. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Артист скончался на 86-м году жизни. Рядом с ним была его супруга Ольга Остроумова, именно она сообщила печальную новость.