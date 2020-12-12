«Пили, курили, делились открытиями»: Сафронов о самых забавных случаях с Гафтом

Художник Никас Сафронов, как и сотни коллег, друзей и близких людей актера и писателя Валентина Гафта, считает чудом, что когда-то с ним повстречался. Смерть гения стала для друга артиста настоящей трагедией. Сегодня ему остается лишь вспоминать о счастливых часах, проведенных рядом с товарищем.

Разговоры по душам

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Сафронов признался, что видел Гафта с тех сторон, которые были недоступны многим. Так, например, порой близкие друзья прогуливались вместе до ресторана, выпивали по кружечке пива, закуривали сигары и обсуждали насущные проблемы. Причем не только творческого характера, но и личного. Валентин Иосифович рассказывал Никасу о трудностях в семье, о влюбленностях, о разводах и детях.

«Всякий раз он делился какими-то новыми открытиями. Говорит: «Я тебя познакомлю с таким парнем! Гений, просто гений!». Проходит два дня, я говорю: «Валь, ты хотел меня познакомить вот с этим»; а он: «Нет! Он полное дерьмо! Полное дерьмо!“» — смеясь, вспоминал Сафронов.

По словам Никаса, даже несмотря на то, что Валентин Иосифович был человек в коей-то мере своенравный, он со всей доброжелательностью относился к людям. Так, даже за небольшую победу друга, осыпал его комплиментами.

«Валечка — уникальный человек. Он очень трогательный. Я ему подарил в 1991-м первую свою книгу… ужасную! Но у меня ничего не было, а хотелось как-то... Но она ему так понравилась, что он стал писать стихи!» — изумленно рассказывал заслуженный художник.

Никас Сафронов

«Это не я!»

Сафронов уверен: Гафта любили все, от мала до велика. Даже те, кому посчастливилось стать героями его ироничных эпиграмм. И хоть Валентин, как и все люди, бывало обижался на кого-то, спустя короткое время совершенно забывал о конфликте.

«Про Кобзона у него была эпиграмма острая достаточно: „Не остановишь бегущего бизона, как не остановишь поющего Кобзона“. Помню, был я у него в гостях, звонит ему Кобзон и говорит: „Валя, ты чего такое творишь?!“. Он говорит: „Иосиф Давыдович, не я писал!“» — вспоминал друг Гафта.

Никас Сафронов отметил, что Валентин Иосифович всегда предельно осторожно и уважительно относился к чувствам других. Конечно, это не отменяет того факта, что писателю было важно выговариваться публике. Но о любых своих «происшествиях» он рассказывал крайне осторожно.

«Так мог позволить себе только Пушкин, который легко, быстро, четко, лаконично обращался в своих текстах», — заключил художник.

Известно, что вместе Валентин Гафт и Никас Сафронов создали реализовали проектов. И если изначально автор сочинил более ста стихотворений на картины друга, то впоследствии и сам художник, вдохновленный работами товарища, не раз являл миру шедевры. Если приглядеться, можно обнаружить, как много пространства для фантазии читателя и зрителя оставили гении искусства.

Актер, писатель и поэт Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 года. Выдающемуся деятелю искусства было 85 лет. Как рассказала вдова народного артиста РСФСР Ольга Остроумова, причиной смерти стал инсульт. А именно, его последствия, оправиться от которых гению не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самом трогательном поступке Валентина Гафта.