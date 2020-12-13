От Долиной до Ани Лорак: ТОП-5 самых ярких нарядов на премии «Золотой граммофон»

Состоялась ежегодная Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». На светском мероприятии собрались многие звезды российского шоу-бизнеса. Все артисты блистали перед папарацци в сногсшибательных нарядах, каждый из которых был по-своему уникален.

Впрочем, особенно поразительно на вечере выглядели женщины. Казалось, будто каждая из исполнительниц мечтала затмить других своей красотой. Так или иначе, комплименты от подписчиков и гостей светского раута они заслужили. 5-tv.ru приводит подборку самых эффектных нарядов знаменитостей на «Золотом граммофоне», перед которыми было трудно устоять.

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина, благодаря своей стройной фигуре, может выбирать совершенно любые наряды. На этот раз поп-дива решила не сверкать перед папарацци в экстравагантном мини или платье с глубоким декольте. Артистка отдала предпочтение элегантному вечернему наряду в пол черного цвета.

Несмотря на то, что на первый взгляд образ кажется несколько скромным, если его оценить со всех сторон, впечатление тут же меняется. Дело в том, что изюминка платья — это оголенная спина и гигантский бант, выполненный в соответствии с последними модными трендами.

Instagram @gagara1987

Валерия

Своим нежным и утонченным платьем Валерия подчеркнула все достоинства фигуры. Светло-персиковый цвет наряда будто «омолодил» артистку и сделал черты ее лица еще мягче и привлекательнее. Спущенные плечи и декольте акцентировали внимание на идеальных формах 52-летней звезды и ее ровном загаре. А удлиненный фасон будто сделал Валерию еще стройнее и обворожительнее.

Instagram @valeriya

Ани Лорак

Не обошлось и без экстравагантных образов. Например, певица Ани Лорак удивила гостей премии «Золотой граммофон» золотистым переливающимся платьем, декорированным пайетками. Длина мини подчеркнула стройные ножки светской львицы, и необычный цвет позволил теледиве сиять на вечере во всех смыслах. Без внимания она не осталась.

Instagram @anilorak

Лариса Долина

Едва ли не больше всех поклонников и коллег удивила Лариса Долина. 65-летняя эстрадная певица продемонстрировала блестящую фигуру в платье с экстремальным декольте. Сияющее платье, массивные серьги, стильная прическа в виде хвоста и аккуратный, в меру яркий макияж, позволили знаменитости выглядеть просто неотразимо и породили очередную волну комментариев в сети о том, что годы над Долиной не властны.

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Ханна

А вот поп-исполнительница Анна Иванова, известная под псевдонимом Ханна, могла бы получить от фанатов звание за самый необычный наряд. Артистка не стала останавливаться на традиционных платьях и комбинезонах, а решила затмить гостей иначе — она появилась на вечере в откровенном топе, белоснежных штанах, сапогах в тон на шпильке и меховой шубе, которую певица накинула на свое тело. Прическа Ханны была тоже не очень обычной. Знаменитость сделала низкий хвост из африканских косичек.

Instagram @offi_hanna

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода устроила скандал на «Золотом граммофоне» и отказалась выступать.