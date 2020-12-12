Самые яркие цитаты и эпиграммы Валентина Гафта

Актер театра и кино, режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт скончался 12 декабря в результате последствий перенесенного инсульта. Еще в советские годы народный артист РСФСР стал известен как автор острых и злободневных эпиграмм. Изречения знаменитости расходились по стране благодаря самиздату и становились поистине крылатыми, сообщает ФАН.

Об актерах

Валентин Гафт имел обыкновение отпускать разного рода язвительные, но при этом добрые шутки в адрес коллег по сцене и съемочной площадке. Некоторые актеры поначалу даже обижались на звезду экрана. Народный артист РСФСР всегда отмечал, что делал это ради забавы. Одна из знаменитых эпиграмм Валентина Гафта была посвящена ушедшему из жизни 14 ноября Армену Джигарханяну.

«Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где играл Джигарханян».

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979)

Именно исполнителю роли «Горбатого» в фильме «Место встречи изменить нельзя» принадлежит рекорд по количеству сыгранных ролей в кино. Результат зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Об актере и поэте Владимире Высоцком

«Умереть нестрашно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков».

www.globallookpress.com / Vladimir Mekler

Актрисе театра и кино Нине Ургант

«Уже любить можно за то,

За «белорусский» твой вокзал,

За песню лучшую в кино.

Я потрясен, я все сказал», — писал Валентин Гафт.

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

О футболе

На протяжении всей жизни народный артист РСФСР любил футбол и страстно поддерживал московский «Спартак». Валентин Гафт отмечал, что именно «красно-белые» по сравнению с остальными клубами, всегда ему были ближе и роднее. Актер вспоминал, что в детстве гонял с мальчишками мяч и забивал голы. В ту пору ему казалось, что он может стать великим футболистом.

«Мы все никак не можем научиться выигрывать в решающий момент. Вся игра идет кусочками рваными. Свободы в игре не хватает, как и в нашей жизни».

ТАСС / Григоров Гавриил

Валентин Гафт отмечал, что между игрой актера в театре и действиями игрока на футбольном поле много общего.

«Футбол — игра трудная, очень похожа на театр. Только драматургия не написана. И вместо тренера у нас главный режиссер. Но вся подготовка, внутренние проживания, ошибки, комплексы, усталость, повторы — все очень похоже на нашу профессию».

О любви

Не секрет, что Валентин Гафт был любимцем женщин. Только официально он женился трижды. Первой супругой актера была советская манекенщица Елена Изергина. Второй женой знаменитости стала артистка балета Инна Елисеева. В этом браке в 1973 году у Валентина Гафта родилась дочь Ольга. В начале 1980-х пара рассталась из-за сложного, по словам актера, характера балерины. Их наследница в августе 2002 года свела счеты с жизнью. Последней женой Валентина Гафта в 1996 году стала Ольга Остроумова. Именно ей до конца своих дней народный артист РСФСР признавался в любви.

«Любовь — в великой литературе, музыке, живописи, кинематографе никуда не уйдет. Она останется навсегда».

«Я никогда не был лжецом в любви».

ТАСС / Новодережкин Антон

О себе

Валентин Гафт во время общения с прессой был достаточно открытым человеком и рассказывал о многих фактах биографии. Актер без стеснения делился внутренними переживаниями и даже не боялся плакать публично.

«Вся моя жизнь — борьба со страхами и комплексами. В школе я был трусом. Списывал, врал, прятался».

Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни в загородном доме в подмосковном поселке Жаворонки после продолжительной болезни в результате перенесенного инсульта. Народный артист РСФСР будет похоронен 15 декабря на Троекуровском кладбище.

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