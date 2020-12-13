Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве Людмилы Ивановой Гафту

|
Анастасия Шадская
2 324

Актриса снималась со скончавшимся 12 декабря артистом в фильме «Небеса обетованные».

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @stassadal

Тема:
Умер Валентин Гафт

Актер Станислав Садальский рассказал, как народная артистка РСФСР Людмила Иванова случайно предсказала печальное будущее себе и Валентину Гафту. Актер скончался на руках у жены Ольги Остроумовой 12 декабря на 86-м году жизни. Иванова умерла в 2016 году.

Садальский поделился печальной историей с подписчиками своей страницы в Instagram.

«Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, — написал он и вспомнил историю про Гафта и Иванову. — Мы вместе служили в „Современнике“, играли в одних спектаклях, встречались на одних киноплощадках. На съемках у Рязанова в „Небесах обетованных“ у нас случился казус».

В картине народному артисту досталась роль предводителя нищих, а Людмиле — пожилой женщины, окруженной котами. Животных для съемок набрали из числа «профессионалов». С одним из них и произошла «беда».

«Когда вдруг над его ухом щелкнула кинохлопушка, он со страху обделался прямо Милочке на плечо», — поведал Садальский.

Кошатницу Иванову это не смутило, а вот Гафту было неприятно.

«И Милочка вдруг сказала: „Валь, ну что ты, мы же сами станем старыми, неизвестно, какими мы будем…“ — написал Садальский. — Страшно, но ее слова оказались пророческими — и Мила, и Валя под занавес жизни оказались немощными и в инвалидных креслах».

Instagram @stassadal

Актер порадовался, что его коллеги по «Современнику» все же сохранили ясный ум, несмотря на недуги. Он благодарен и за то, как достойно они ушли из жизни, окруженные близкими людьми.

Подписчики Садальского поблагодарили его за откровенный рассказ о любимых актерах.

«Как хорошо вы рассказали, Стас. Как-то тепло, и от души»;

«Уходит плеяда нашей жизни и замены ей нет»;

«Уходят кумиры, эпоха, легендарных актеров, заменимых нет и не будет»;

«Очень трогательно… уходят лучшие», — написали они ему в комментариях.

Актер и поэт Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет после долгой борьбы с последствиями тяжелого инсульта.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Райхельгауз о последних днях Гафта.

Тема:
Умер Валентин Гафт
13 дек
Умер на руках у жены: обнародованы новые подробности смерти Гафта
13 дек
Творческий хулиган и гений: Как Гафту удавалось попадать в самое сердце зрителя и читателя
13 дек
«Двигаться и разговаривать не мог»: Райхельгауз о последних днях Гафта
12 дек
Самые яркие цитаты и эпиграммы Валентина Гафта
12 дек
«Пили, курили, делились открытиями»: Сафронов о самых забавных случаях с Гафтом
12 дек
Любимые женщины Валентина Гафта
12 дек
«Когда устану жить»: Пригожин опубликовал видео читающего стихи Гафта
12 дек
Кто является главным претендентом на наследство Валентина Гафта
12 дек
«Таких больше не делают»: Адабашьян вспомнил трогательный поступок Гафта
12 дек
«Ему Бог диктовал строчки»: Александр Олешко о Валентине Гафте

Читайте также

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:33
Пир во время чумы: как несознательность рестораторов может привести к полному локдауну
12:21
«Глазки папины, улыбка мамина»: Жена Петросяна впервые показала лицо сына — фото
12:01
О каких заболеваниях говорят ломкие ногти — мнение врача
11:43
Квартира полыхает в доме в центре Москвы, есть погибший
11:34
Треть российских компаний планируют повысить зарплаты работникам в 2021 году
11:22
Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве Людмилы Ивановой Гафту

Сейчас читают

Умер на руках у жены: обнародованы новые подробности смерти Гафта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой