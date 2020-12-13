Лариса Долина появилась на «Золотом граммофоне» в платье с декольте до пупа

Народная артистка РФ Лариса Долина поразила всех смелым нарядом на церемонии награждения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Москве. Она выбрала для себя длинное блестящее платье в пол со смелым вырезом на груди до самой талии.

Коме того, звезда успела заметно похудеть и помолодеть. Она смело демонстрировала свои формы, а ведь в сентябре артистке исполнилось уже 65 лет.

Церемония вручения «Золотого граммофона» прошла в 25-й раз. Долина вошла в число лауреатов и получила заслуженную награду. Также она выступила перед зрителями «ВТБ Арены», доказав, что ее знаменитый голос также актуален.

РИА Новости /Алексей Майшев

Пользователи в сети пришли в восторг от образа, выбранного Долиной для мероприятия.

«Наконец-то Лариса научилась ухаживать за собой и выглядеть красиво!»;

«Лариса, прекрасно выглядите!»;

«Приятно посмотреть! Вот так выглядит талант!»;

«Лариса — настоящая дива, вот с кого надо брать пример», — написали они в соцсетях.

Платье Долиной пришлось по нраву многим и попало в число самых ярких нарядов на премии «Золотой граммофон»-2020.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лобода объяснила скандал на «Золотом граммофоне».