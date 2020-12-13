Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые показала на фото лицо их сына Вагана. До этого женщина ограничивалась милыми снимками, где разобрать внешность малыша было почти невозможно.

Она поделилась трогательным снимком с подписчиками в Instagram. На нем хорошо видно улыбающегося мальчика.

«Какие планы на воскресенье? Мы в гости!» — написала она и поставила тег #мамашаВагаши.

О рождении Вагана Петросяна стало официально известно в день 75-летия Петросяна в сентябре 2020 года. До этого только ходили слухи о том, что малыш появился на свет в марте в Дубае от суррогатной матери. Но Брухунова их опровергла — рожала она сама, а зачатие было естественным, несмотря на возраст супруга.

Instagram @bruhunova

В сети обсуждают, на кого же похож малыш, названный в честь деда Петросяна.

«Мамин сын!»;

«Какое счастье, копия папа»;

«Похож и на папу, и на маму, никого не обидел»;

«Хорошенький богатырь: глазки папины, улыбка мамина», — написали они в комментариях Брухуновой.

Однако в одном поклонники Петросяна были уверены — мальчик просто очарователен.

«Маленькая радость!»

Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова сошлись несколько лет назад. Но официально юморист развелся с супругой Еленой Степаненко только в 2019 году — вероятно, когда стало известно о беременности его новой избранницы. Она моложе его на 44 года.

Ранее 5-tv.ru писал, кто и почему критикует методы воспитания сына Петросяна и Брухуновой.