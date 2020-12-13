Прилучный показал лицо после жесткого избиения и пластической операции

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Виктория Андреева
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Некоторые фанаты не сразу признали звезду «Мажора».

Фото, видео: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya; Instagram @bugevuge

Пострадавший в результате жестокого избиения Павел Прилучный, наконец, решил показать свое лицо. Teleprogramma.pro напоминает, что после выписки из больницы актер боялся выходить на улицу без темных очков и большой защитной маски. И это вполне понятно: еще не затянувшиеся раны и швы от пластической операции могли шокировать окружающих.

Но вот прошло несколько дней, и Павел нашел в себе смелость «взглянуть» на подписчиков. На фото, опубликованном в его Instagram, заметно, что очертания носа слегка искривлены, справа также присутствует ссадина. Вероятно, из-за серьезного вывиха челюсти нижняя часть лица выглядит немного припухшей.

«Рассказываю киносыну @kaygetzofficial страшилки на ночь. В основном из прессы», — подписал кадр вернувшийся к работе над картиной «В Клетке — 2» Прилучный.

Instagram @bugevuge

Воодушевленные фанаты актера пожелали ему скорейшего полного восстановления, а также признались, что с нетерпением ждут выхода фильма.

«Паша, с юмором у тебя все в порядке! Желаю успехов!»

«Очень рада, что вам уже лучше, что приступили к работе! Выглядите отлично!»

«Нос — огонь! Но ничего, заживет!»

«Ой…не узнала сначала… Павел, восстанавливайтесь поскорее!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Павел Прилучный получил серьезные травмы и рваные раны вследствие потасовки. Инцидент произошел в одном из ресторанов Калининграда. Предположительно, на актера напал владелец заведения. 23 ноября по приезде в Москву звезда «Мажора» обратился в больницу. Медики решили экстренно прооперировать селебрити.

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