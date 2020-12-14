Отличница и многодетная мать: Дарья Сагалова сломала образ глупой блондинки Светы Букиной

Актриса Дарья Сагалова отмечает сегодня свое 35-летие. Она прославилась, сыграв Свету Букину в сериале «Счастливы вместе» — ремейке американского «Женаты… с детьми». Артистка получила роль в 19 лет, но уже тогда испугалась, что экранный образ будет преследовать ее и после завершения проекта. В чем-то Сагалова оказалась права, ведь сегодня имя ее героини стало нарицательным — это глуповатая, отвязная, почти неприлично одетая девушка, вечно попадающая в комичные ситуации. Но в жизни актриса кардинально отличается от Светы Букиной.

Дарья занимается творчеством с шести лет. Обучение в студии танцев открыло путь в шоу-бизнес: ее заметил директор Театра киноактера Олег Бутахин и пригласил на первую роль в спектакле «Золушка». Окончив школу, девушка поступила на хореографическое отделение МГУКИ, параллельно обучаясь на заочном отделении по специальности «Финансы и кредит».

Во время учебы Сагаловой доставались небольшие второстепенные роли, пока не поступило приглашение на роль Светы Букиной. Молодой артистке проект показался неинтересным, но создатели сериала были в восторге от проб и уговорили Дарью приступить к съемкам. Сагалова боялась «застрять» в образе, но все же согласилась. И действительно, в будущем ей часто предлагали именно комедийные роли, хотя были и драматические. Дальше — новые сериалы, победа в «Танцах со звездами» и открытие собственной хореографической школы.

Instagram @dariasagalova

Со своим мужем — предпринимателем Константином Масленниковым — Дарья Сагалова познакомилась благодаря коллеге и другу Алексею Чадову. Их отношения не были поспешными, долгое время мужчина ухаживал за избранницей, но они оставались просто приятелями. Все изменилось во время первого совместного отпуска.

«Видимо, надо было улететь за тысячи километров, чтобы убедиться в том, что уже давно ни к кому нас так сильно не тянет, как друг к другу. Хотя уверена, не зря мы так долго присматривались», — цитирует Сагалову Starhit.ru.

Опасаясь пристального внимания прессы, пара скрывала дату свадьбы, которая состоялась в 2011 году. Вскоре родилась их первая дочь Елизавета, а спустя четыре года — Стефания. Год назад появился третий ребенок — его имя актриса пока держит в секрете. Теперь Сагалова очень внимательно выбирает проекты, старается больше времени посвящать самым близким. Роль Светы Букиной не помешала ей стать образцово-показательной женой, многодетной мамой и востребованной разноплановой артисткой.

Instagram @dariasagalova

Ранее 5-tv.ru рассказывал о радостном событии в жизни другой звезды ситкома «Счастливы вместе» — актера Виктора Логинова. Исполнитель роли Гены Букина женился в четвертый раз на девушке, которая младше его дочери на пять лет.