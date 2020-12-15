Знакомство дважды и свадьба в больнице: история любви Гафта и Остроумовой

Последняя любовь Валентина Гафта — Ольга Остроумова, появилась в его жизни на склоне лет. На третью женитьбу актер решился, когда ему было 60, а его избранница была младше на двенадцать лет. 5-tv.ru вспоминает, какой была история любви актерской четы.

Ольга и Валентин встретились первый раз на съемках фильма «Гараж». Но тогда полноценное знакомство не состоялось. По воспоминаниям вдовы артиста, она ужасно стеснялась знаменитостей, которых было на площадке немало. А Гафт потом утверждал, что заметил скромную красавицу сразу, но не решился подойти — дескать, на таких надо сразу жениться. А в тот момент оба артиста были несвободны. Но настоящая встреча ждала их впереди — спустя почти 20 лет.

Второй раз судьба свела будущих супругов на концерте, куда Ольга, по ее признанию, пришла только потому, что там будет Гафт. Забавно, но Валентина Иосифовича организаторы тоже зазывали именно под предлогом, что там будет Остроумова. Так и познакомились. Об этой встрече Ольга потом вспоминала со смехом. По ее словам, тогда артист решил произвести на нее впечатление, похваставшись мускулами. Протянул руку, задрав рукав, и предложил потрогать.

«Я никогда особо не ценила в мужчинах мускулистость, я какие-то другие качества ценила. И я вот так, помню, двумя пальцами: „Ой, как здорово!“ А сама при этом думаю: „Он дурак, что ли?!“» — рассказывала жена артиста программе телеканала «Россия-1».

После этого актер долго не звонил, а после первого свидания и вовсе пропал на три месяца. По словам друзей, у него были душевные метания, и прекратить их он смог только под их напором. Несмотря на такое затянувшееся вступление, роман у Ольги и Валентина все-таки завязался, и уже на всю жизнь.

Поженились артисты тоже совсем не по-богемному. В тот момент, в 1996 году, Гафт тяжело болел, и поэтому свадьбу сыграли прямо в больнице. Ольга потом рассказывала, что все делалось в спешке, так как актеру могли дать квартиру, но для этого нужно было оформить их отношения. Вот и пришлось устроить бракосочетание прямо у больничной койки.

«Мы и расписались в больнице. Я говорю: „Крестик сможешь поставить? — Смогу!“ И все», — вспоминала артистка.

После паре не раз приходилось переживать трудные моменты вместе. Именно Ольга была рядом с Валентином Иосифовичем, когда его дочь от второго брака покончила с собой. Заботливая жена, она смогла помочь ему пережить это горе и вытащила его из депрессии. Сам артист не переставал восхищаться ей до самых последних дней. В сентябре этого года он признавался, что без нее никогда бы не прожил такую долгую и счастливую жизнь.

«У меня прекрасная жена, она необыкновенная! Она и красивая, и умная, и невероятно талантливая. Не будь у меня Оли, я не знаю, как пошла бы моя жизнь. Оля достала самого лучшего врача в мире, сделала мне операцию, и я еще пожил, и живу сейчас», — говорил Гафт.

Их любовь продолжалась почти четверть века, до самой смерти народного артиста — 12 декабря 85- летний актер скончался на руках у любимой супруги.

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