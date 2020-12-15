«Не всегда приятный человек»: Ахеджакова по году не разговаривала с Гафтом

В Москве простились с Валентином Гафтом. Местом последнего успокоения народного артиста РСФСР стало Троекуровское кладбище. Многие коллеги и друзья поделились историями знакомства и общения с Гафтом. В их числе народная артистка России Лия Ахеджакова. Ее воспоминания приводит Teleprogramma.pro.

«Неоднозначный человек, не всегда приятный. Мог сказать такое, от чего ты просто в обморок упадешь и будешь проклинать все на свете. По году мы с ним не разговаривали», — рассказала Ахеджакова.

Также актриса вспоминает знакомство с Гафтом, когда увидела высокого очень красивого мальчика в папином пальто с длинными рукавами. Им тогда вместе довелось озвучивать передачу для радио.

«Оказалось, что он уже тоже артист, и, по-моему, он тогда в „Театре сатиры“ работал. Тут я узнала, что такое перфекционизм <…> По десять дублей мы писали эти фразы! <…> Мы так мучились с ним. С таким я еще не встречалась…» – поделилась актриса.

Ахеджакова призналась, что с тех пор Валентин Гафт стал огромной составляющей ее жизни, и вспомнила, как однажды он поддержал ее, когда она во время спектакля в «Современнике» забыла текст.

«Я так была потрясена тем, что я на сцене „Современника“, что я забывала выученный текст. Мне просто было страшно… И тогда Валя повернулся спиной к залу, лицом ко мне <…> и что-то мне такое передал — лицом, улыбкой, теплом — что я освободилась…» – рассказала актриса.

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