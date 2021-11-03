Какие ароматы женских духов привлекают мужчин

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Светлана Александрова
Эксклюзив 4 116

Макс Моцный назвал ароматы женских духов, привлекающие мужчин

Фото, видео: Depositphotos / billiondigital, 5-tv.ru

Исследователь парфюмерии Макс Моцный рассказал 5-tv.ru, какие запахи стоит выбрать женщине, чтобы произвести желаемое впечатление.

Аромат духов — это тот тонкий нюанс, который существенным образом дополняет образ женщины и остается в памяти мужчины на подсознательном уровне. И конечно лучше, если он будет навевать приятные ассоциации. Какие духи выбрать, чтобы произвести желаемое впечатление, 5-tv.ru рассказал исследователь парфюмерии Макс Моцный.

По его словам, предпочтения в ароматах — дело сугубо индивидуальное, но чаще всего мужчинам нравятся фруктовые запахи. Они универсальны и при любых обстоятельствах делают образ девушки привлекательным.

«Фруктовые ароматы могут угодить абсолютно любым вкусовым предпочтениям. Вы запросто найдете фруктово-свежий аромат или фруктово-сладкий. Можете посмотреть ягодный аромат, который нравится практически всем. И, конечно, фруктовые ароматы легко сочетаются с древесными оттенками, цветочными аккордами», — объяснил эксперт.

Кроме того, такой парфюм прекрасно подойдет в любом климате и при любом сезоне. Выбор фруктовых запахов очень большой во всех ценовых сегментах, их можно запросто найти в любом специальном магазине.

«В России погода разнообразная и может играть всеми красками, а фруктовый аромат будет выручать абсолютно при любой погоде» — советует Макс Моцный.

На втором месте после фруктовых нот в предпочтениях духи с запахом чистоты. Такие они часто выбирают в подарок любимой.

«У нас, наверное, у людей на подсознании заложено, что запах чистоты — это уют, комфорт и безопасность. Поэтому когда от женщины пахнет чистотой — это всегда прекрасно», — объясняет специалист.

При выборе духов он советует внимательно присмотреться к мускусным ароматам, ароматом с запахом хлопка, мыльным композициям.

Ранее 5-tv.ru перечислил ТОП-5 запахов парфюма на женщине, которые вызывают отвращение у мужчин.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.48
0.39 82.96
0.79
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