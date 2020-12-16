Опубликовано видео погрузки комплекса «Авангард» в шахту

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Сложная по своей сути технологическая операция заняла несколько часов.

Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ; 5-tv.ru

Сложнейшую технологическую операцию провели военные в Оренбургской области. На боевое дежурство в ракетные войска заступил гипер-звуковой комплекс «Авангард».

Межконтинентальную баллистическую ракету привезли на платформу и поместили в шахту. Процесс непростой и занял несколько часов.

В перспективе комплекс «Авангард» эффективно дополнит системы вооружения ракетных войск и позволит нашим военным лучше выполнять задачи ядерного сдерживания. Напомню, боевой блок способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

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