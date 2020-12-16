«Его все любили»: Бабенко прокомментировала заявление Садальского, сделанное после похорон Гафта

Станислав Садальский после церемонии прощания с Валентином Гафтом заявил, что был шокирован отсутствием близких знакомых покойного актера. Заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала 5-tv.ru, что не согласна с мнением коллеги.

«Сейчас такое время, когда человек может выбирать, приходить ему или нет. Я была. А кто-то просто боится, наверное, это, по-моему, естественно. Зачем же судить кого-то. Слава богу, что нам вообще разрешили сделать это прощание, мне кажется», — сказала актриса и кинопродюсер.

Бабенко объяснила, что состоит в общем чате с другими артистами «Современника». Все ее коллегии, узнав о смерти Гафта, выражали там свои соболезнования, комментировали случившееся, делились воспоминаниями и словами любви. Алена Бабенко отметила, что при жизни Гафт посвящал своим коллегам колкие эпиграммы. Но никто не держит на него обиду и не это стало причиной пропуска церемонии.

«Его все любили, обожали. Поэтому Стас Садальский пусть высказывается как угодно. Я так не поддерживаю его точку зрения. Мне понятно все изнутри. В особенности это касается как раз его (Гафта — Прим. ред.) коллег, которые с ним работали, трудились. Я думаю, они бы с удовольствием пришли в другое время, много чего сказали и были бы вместе за столом», — подытожила актриса.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Впервые он появился в фильме «Убийство на улице Данте». За плечами актера множество ролей в кино, в том числе в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово…». С 70-х годов и до конца своих дней Гафт служил в театре «Современник». Умер народный артист РСФСР 12 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве Людмилы Ивановой Гафту.