Танцует на граблях: Тодоренко снова разозлила поклонников неосторожным постом

Поклонников Регины Тодоренко возмутило ее поведение после очередной публикации в Instagram. Телеведущая захотела рассказать, как летает с ребенком бизнес-классом, однако подписчики раскритиковали ее за это.

«Написать пост о том, как я летаю с Михаилом Владиславовичем в самолете? Мне почему-то кажется, что эта инфа может быть кому-то полезна», — оставила Регина комментарий под фото.

На нем Тодоренко делает селфи в маске, находясь в салоне самолета, а на соседнем кресле сидит ее сын.

Instagram @reginatodorenko

Подписчикам явно не понравилась публикация. Они отметили, что далеко не всем по карману покупать билеты в бизнес-класс.

«Я таких самолетов-то не видела. Попробуйте полетать в обычных самолетах эконом класса с дитем, а потом нам расскажите. Вот это будет актуальненько»;

«Ну возможно полезен лишь тем кто летает в бизнес-классе. Остальным точно нет! Вы в экономе на руках с ним полетайте, потом расскажите, как это»;

«А вы знаете, что такое лететь на переполненной „Победе“ 4,5 часа с ребенком на коленях? Вот как с таким справиться, я бы с удовольствием прочитала», — написали возмущенные поклонники.

На это Регина ответила довольно резко. Осуждение за то, что она может себе позволить летать с комфортом, показалась звезде смешной.

«Начинаю снимать фильм „Что делать, чтобы летать бизнес-классом“? Илон Маск родился и жил в Африке. Получилось ведь у него что-то?» — поставила знаменитость в пример известного миллиардера.

Регина Тодоренко далеко не впервые умудряется вызвать негативные эмоции у интернет-пользователей. В конце апреля вокруг ведущей «Орла и решки» разразился настоящий скандал. Тогда, комментируя отношения Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, обвинившей мужа в рукоприкладстве, звезда заявила, что женщины нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение. За это на нее обрушился шквал обвинений в оправдании насильников и домашних тиранов. Более того, как писал 5-tv.ru, ее лишили звания «Женщина года» по версии журнала Glаmour. После этого Регина Тодоренко извинилась, объяснила, что ее слова не так интерпретировали, и даже сняла фильм о семейно-бытовом насилии.