Загулял: ТОП-5 российских знаменитостей, родивших от женатых мужчин

«Сердцу не прикажешь» — гласит одна народная мудрость. Именно поэтому часто, в порыве страсти, женщины бросаются в объятия женатых кавалеров. Измены, как известно, характерны не только для рядовых семей: у селебрити тоже хватает своих «скелетов».

Сегодня 5-tv.ru рассказывает о ТОП-5 известных персонах, родивших детей от тайных любовников.

Певица Слава

Instagram @nastya_slava

Звезда эстрады Анастасия Сланевская, более известная как певица Слава, одна из тех, для кого роман с женатым мужчиной закончился беременностью. Всего у звезды подрастают две очаровательные дочки: — старшая Александра и младшая Антонина. И, если первую артистка родила от законного супруга, ресторатора Константина Морозова, то имя отца второй скрывала до последнего.

Как выяснилось позднее, Тоня родилась в результате бурного романа певицы Славы с известным бизнесменом Анатолием Данилицким. Разница в возрасте у влюбленных — около 28 лет. Долгие годы селебрити и предприниматель скрывали отношения, хотя даже будучи в браке последний принимал активное участие в жизни артистки. К счастью, эта сказка закончилась позитивно: сегодня родители Тони проживают вместе.

Альбина Джанабаева

Соцсети

В тайный роман между экс-вокалисткой «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой и примерным семьянином, певцом Валерием Меладзе было сложно поверить.

Спустя несколько лет активной гастрольной деятельности, селебрити вдруг объявила, что беременна. Вскоре на свет появился Константин. Но кто отец мальчика — оставалось загадкой. Раскрыть секрет влюбленная до безумия в Меладзе Джанабаева решилась только спустя время.

Ради красавицы Валерий бросил супругу, с которой воспитывал троих детей и прожил более 20 лет! Оформила ли пара официально отношения — неизвестно до сих пор. Однако на одном малыше Джанабаева и Меладзе не остановились: сегодня пара воспитывает второго наследника по имени Лука.

Юлия Снигирь

Instagram @yuliasnigir

Звезда фильма «Великая» Юлия Снигирь родила первенца по имени Федор в марте 2016 года. В тот момент поклонники терялись в догадках: кто может быть отцом малыша? Ведь у актрисы не было стабильных отношений, при этом сама она не делала даже тайных намеков на личность возлюбленного.

Спустя время выяснилось, что звездным родителем мальчика был актер Евгений Цыганов, долгие годы проживший бок о бок с Ириной Леоновой и родивший с ней семерых детей. Большую семью мужчина также оставил ради новой возлюбленной.

Ксения Раппопорт

Instagram @kseniarappoport

А вот роман актрисы Ксении Раппопорт с коллегой Юрием Колокольниковым хоть и закончился рождением малышки, но не продлился долго.

Долгие годы отношений с девушкой, подарившей Колокольникову дочь Таисию, не стали преградой для измены. Загуляв с Раппопорт, актер вскоре узнал, что та ждет наследницу. Ради звезды и новорожденной Софии мужчина ушел из семьи. Однако отношения селебрити так и не сложились: спустя три года после рождения малышки по желанию Ксении роман прекратился.

Светлана Иванова

Instagram @artistkaivanova

Звезда театра и кино Светлана Иванова не раз удивляла поклонников: сначала «фальшивой» свадьбой с оператором в 2009 году, затем — рождением дочери Полины.

Долгие месяцы поклонники селебрити пытались выведать, кто именно стал отцом дочери необремененной отношениями Светланы. Перебрали едва ли не все ее окружение! Однако инсайдеры отмечали, что актриса тайно встречалась с режиссером Джаником Файзиевым. К слову, в то самое время мужчина был несвободен: вместе с супругой Линой Эспли он воспитывал двоих наследников.

Как выяснилось вскоре, слухи оказались правдой: ради красавицы Ивановой Файзиев развелся с женой. Сегодня Светлана и Джаник проживают вместе и воспитывают также вторую годовалую дочку Миру, пишет FB.ru.

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