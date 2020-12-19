Совсем немного остается до Нового года, и россияне уже планируют, что подать к праздничному столу. В отличие от предыдущих лет в 2020-м остро стоит вопрос экономии: как не остаться без денег, но в то же время удивить гостей. Ценные советы читателям 5-tv.ru дал шеф-повар Анатолий Крюков.

Что подать к столу?

«Тем, кто хочет сэкономить, хочу сказать: самое время напрашиваться в гости к друзьям! Но это все шутки, а на самом деле, для того чтобы сэкономить важно заранее составить необходимое меню», — объяснил эксперт.

По мнению Крюкова, в идеале на праздничном столе должны стоять одна-две холодные закуски, один салат или заливное для разнообразия, одно горячее блюдо. Если хочется порадовать себя и гостей чем-нибудь сладким, лучше нарезать фрукты или сделать из них необычный салат. Готовить лишнее не стоит, потому как все это рискует оказаться в корзине.

«Понятно, что праздник долгожданный, но помните, что из года в год разнообразие блюд на ваших столах не меняется. И у меня тоже! Единственное, я всегда чередую основное горячее блюдо. В год металлического быка желательно все-таки отказаться от говядины, тем более, что это недешевый продукт. Лучше взять индейку, утку, мясо птицы, рыбу семейства тресковых», — отметил шеф-повар.

Где и когда закупать продукты?

Конечно, у сотрудников ресторана больше возможностей заказать здоровую, вкусную и полезную еду, ведь есть проверенные поставщики. Но и представителям других профессий не нужно расстраиваться: достаточно лишь выехать за город и посетить какой-нибудь фермерский рынок.

«Там всегда отличное качество продуктов! Овощи, консервация, мясные изделия, изделия из птицы там гораздо дешевле!» — напомнил Анатолий Крюков.

Ну а тех, кто уже сегодня собирается прикупить съестного к новогоднему столу, шеф-повар поспешил предупредить: за такой большой период времени продукты успеют изрядно подпортиться. По мнению эксперта, лучше отправиться в магазин за два-три дня до праздника, чтобы продукты сохранили полезные свойства.

«А чтобы не подвергать себя вирусу, можно воспользоваться доставкой», — заключил собеседник 5-tv.ru.

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