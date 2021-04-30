Она сказала «Да!»: история любви Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

О романе звезды «Папиных дочек» Елизаветы Арзамасовой с прославленным фигуристом Ильей Авербухом до последнего времени не знал никто. Когда вскрылась правда, удивлены были даже близкие друзья селебрити. Еще бы: разница в возрасте между влюбленными целых 22 года!

Казалось, после официальной регистрации отношений, разговоров о «браке по расчету» не избежать. Однако общественность уверена: эти влюбленные — уникальные люди, потому в искренности чувств сомневаться не стоит.

Что нашли друг в друге 47-летний Илья и 25-летняя Лиза? С чего начиналась их история любви? Об этом и многом другом рассказывает 5-tv.ru.

«То самое» кольцо

Первые слухи о помолвке и даже тайной свадьбе Арзамасовой и Авербуха появились в сети около двух недель назад. Справедливости ради, актриса сама их спровоцировала, опубликовав в Instagram фото с дорогим кольцом на безымянном пальце правой руки. Возле снимка красовалась странная подпись: «6 декабря».

Поклонники предположили, что упустили новость о бракосочетании селебрити. Однако особо наблюдательные отметили: колечко с бриллиантом Лиза уже не раз надевала. Правда, то была левая рука…

Как ясно теперь, до реальной свадьбы Ильи и Елизаветы оставались считанные дни.

Instagram @ liza_arzamasova

История любви… Начало

Когда именно фигурист и актриса начали встречаться — до сих пор никому не известно. Но если верить слухам, Арзамасова была еще совсем юной.

Как бы то ни было, правда лишь в том, что дружба между звездами завязалась, после того как 15-летняя Лиза впервые пришла на проект «Ледниковый период» в качестве участницы.

«Ни о каком романе тогда и не шло речи, у Ильи были отношения с другой женщиной, она ездила с нами на гастроли. А с Лизой везде рядом была мама — ее директор», — цитирует Teleprogramma.pro одного из фигуристов, работавших в ледовом шоу Авербуха.

Спустя два года будущий супруг пригласил Елизавету поучаствовать в его проекте «Винкс на льду». И хоть актриса действительно не хуже профессионала каталась на коньках, в исключительно рабочие отношения между ней и Ильей мало кто верил. Однако настоящий, взрослый роман завязался у влюбленных несколькими годами позже.

Instagram @ liza_arzamasova

Спасибо за мальчика!

«Что он в ней нашел?» — такой вопрос нередко задают фанаты Ильи Авербуха, недоумевая, как он решился на роман с совсем юной, неопытной девушкой. Отвечая на него, можно смело заверить: как минимум доброту, порядочность и бесконечную нежность.

Как известно, от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой у спортсмена остался сын Мартин. Совершенно недавно 16-летний подросток перебрался на постоянное проживание к именитому отцу. И периодически гостящая у любимого Арзамасова нисколько этому не противилась. Напротив, очень быстро нашла язык с молодым человеком и даже воодушевила на подвиги.

Как рассказал в недавнем интервью Илья Авербух, благодаря его любимой Лизе Мартин надел коньки и, наконец, встал на лед.

«Лиза так бережно его подвигла, а дальше он уже сам проявил инициативу. У нас все хорошо!» — не переставал радоваться своему счастью фигурист.

К слову, даже экс-супруга прославленного спортсмена поддержала его выбор, назвав Арзамасову «приличной девушкой во всех отношениях».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial)

А мнение мамы?

После официального подтверждения слухов о романе, звезды, наконец, начали открыто посещать публичные места, ТВ-шоу, и даже ездили вместе Крым. Конечно, у Ильи на курорте было немало дел — тренировки юных фигуристов, мастер-классы — однако он находил и время для отдыха с сопровождавшей его молодой красоткой: катал Лизу на яхте, водил в рестораны.

Видя, как дочь «цветет и пахнет», мама Арзамасовой не посмела сказать и слова против ее 47-летнего избранника, фактически, своего ровесника. Ведь Илья Авербух не просто умен и заботлив, но и прекрасно обеспечен: у него есть собственная ледовая компания, которая занимается постановкой шоу и других масштабных мероприятий. Так, в среднем, суммарный годовой доход фигуриста составляет 2,3 миллиона долларов! Чем не завидных жених?

Instagram @ liza_arzamasova

Уютное гнездышко

Ради новоиспеченной супруги Илья Авербух, кажется, готов на все. Так, летом 2020-го стало известно, что фигурист планирует выстроить новый большой коттедж на месте старого дома на Истринском водохранилище.

«Все течет, все изменяется. И наша жизнь развивается все дальше и дальше. С этим домом связано очень много теплых воспоминаний и я надеюсь, что те люди, которые будут жить в нем дальше, также будут испытывать эту светлую и добрую энергетику», — делился планами спортсмен.

При этом, как рачительный хозяин, решил не просто избавиться от старых стройматериалов, а перепродать их и вырученные средства пустить в оборот.

Что ж, сегодня, в день свадьбы Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой, им можно лишь пожелать бесконечного счастья, тепла и уюта в семейном гнездышке.

Instagram @liza_arzamasova, @stroykottedj

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая судьба ждет молодоженов Елизавету Арзамасову и Илью Авербуха.