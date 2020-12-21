🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 декабря, убывающая Луна находится в знаке зодиака Весы. Это подходящее время для отдыха после напряженной работы. Лучше всего не начинать глобальных дел, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. По словам астрологов, это неплохой и довольно плодотворный период для сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий.

♈ Овен

Овны, вы так хотите так многое сделать в новом году. Ваши надежды принимают осязаемую форму. Будет уместно высказать благодарности вашей команде. Более того, вы обнаружите, что плоды труда дают вам столь необходимую мотивацию для продолжения достижения ваших целей.

Космический совет: отблагодарите вашу команду.

♉ Телец

Если вы встречаетесь с кем-то, настало подходящее время, чтобы признаться в своих истинных чувствах друг к другу. Открытость помогает вам привлекать в свою жизнь нужных людей и возможности. Сейчас вам удалось найти баланс между «я» и «мы». И есть способ полюбить полностью, не теряя чувства идентичности — реальность тому доказательство.

Космический совет: почувствуйте настоящую связь с любимым человеком.

♊ Близнецы

Многие могут назвать происходящее вокруг вас совпадением, но вы не можете не верить в волшебство. Есть причина, по которой Судьба объединила вас с вашей второй половинкой — это вы понимаете в глубине души. Исследуйте связь и посмотрите, куда она вас приведет. Кто знает? Быть может вас ждет свадьба.

Космический совет: осознайте правильность своих действий.

♋ Рак

Все дело в любви и романтике. Вы знаете, что ваш партнер — единственный для вас, и делаете все возможное, чтобы сообщить ему об этом. Дайте всем нужным вещам встать на свои места в нужное время, чтобы поддерживать нужный уровень настроения. Пусть оптимизм и дальше будет вашим любимым опьяняющим средством.

Космический совет: дайте всем вещам встать на свои места.

♌ Лев

Вас укусил любовный клещ, и у вас нет лекарства. Почему бы не открыть свое сердце, и не позволить любви войти в него? Сезон отпусков, как известно, зажигает романтику даже в сердцах скептиков. Это время новой страсти и в карьере. Вы вспоминаете, почему отправились в это путешествие, и снова возвращаетесь к своим целям с новым рвением.

Космический совет: скажите «да» своему собственному курортному роману.

♍ Дева

Ваша агрессия встретит сопротивление. Ваша доброта, напротив, вызовет чувство сострадания. Что вы выберете? Найдете ли вы способ работать с окружающими или против них? Подумайте о том, чтобы освоить искусство тактичности.

Космический совет: предпочтите доброту всему остальному.

♎ Весы

Вы можете продолжать заниматься тем, чем вы так долго занимались, и ваша жизнь будет в полном порядке. У вас есть любимый проект, который требует внимания. Выделите время, чтобы привести в порядок план действий, и вы сможете приступить к работе в следующем году. Умение расставлять приоритеты — это навык, который вам пригодится.

Космический совет: вспомните любимом о проекте, который требует вашего внимания.

♏ Скорпион

Сведите к минимуму время, которое вы тратите на процесс принятия решений, и сразу же приступайте к делу. «Лови момент!» — это мантра, которая сослужит вам хорошую службу. Расширяйте ваши творческие границы. Не подвергаясь застоям. Космический климат дает вам возможность расти в совершенно новом направлении.

Космический совет: ловите момент.

♐ Стрелец

Грядет большая перемена. И для вас это неудивительно. Вы готовились к этой новой главе и полностью готовы совершить прыжок веры. Вы многого не знаете о предстоящей дороге. Вам предстоит многое выяснить по ходу дела. Но это вас нисколько не пугает. Вы знаете, что вас полностью поддерживают таинственные силы.

Космический совет: осмельтесь на прыжок веры.

♑ Козерог

Сделайте шаг назад и позвольте внешним силам вмешаться. Если есть что-то, чему вас учит эта глава вашей жизни, так это важности чистоты ваших помыслов. Продолжайте действовать осознанно и знайте, что о вас всегда позаботятся.

Космический совет: действуйте сознательно.

♒ Водолей

У вас бесчисленные дары и таланты. Что мешает вам полностью сиять своим светом? Что мешает вам предложить миру свои многочисленные творения? Карты призывают вас снять мантию-невидимку. Звезды вас также просят проявлять осторожность в отношении здоровья и помнить, что профилактика лучше лечения.

Космический совет: пора осветить мир своим светом.

♊ Рыбы

Здоровье и благополучие очень важны для вас, и вы настроены принять медленный образ жизни. Подумайте о том, чтобы вырастить свои собственные овощи в новом году или обновить огород. Ничто так не приносит удовольствие, как пробуждение от ароматов розмарина и базилика. Некоторые из вас могут почувствовать вдохновение и переосмыслить то, что вы подаете на стол.

Космический совет: не бойтесь медленного образа жизни.

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