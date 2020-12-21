ТОП-5 звездных пар, тайно поженившихся, как Арзамасова и Авербух

|
Рита Цветкова
3 021

На днях публика была поражена неожиданным известием о свадьбе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Но не только эти знаменитости смогли скрыть от фанатов планы на семейную жизнь.

ТОП-5 звездных пар, тайно поженившихся, как Арзамасова и Авербух

Фото: Instagram @liza_arzamasova

Личная жизнь звезд активно обсуждается прессой и почитателями, но некоторые знаменитости не спешат делиться такими подробностями с публикой.

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря, и это событие оказалось неожиданной новостью для фанатов и многих представителей шоу-бизнеса. Влюбленная пара не сообщала о своих планах и устроила настоящий сюрприз своим поклонникам.

Но не только Авербух и Арзамасова смогли сохранить в тайне счастливое событие. Есть еще как минимум пять семейных союзов отечественных звезд, сумевших пожениться вдали от объективов папарацци.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Юморист и знаменитая российская гимнастка не скрывают своих чувств и часто признаются в любви друг к другу на глазах у преданных фанатов. Но их отношения долго оставались тайной для общественности. В течение трех лет Ляйсан и Павел были просто друзьями, после чего завязался их роман. После смерти мамы спортсменка не хотела устраивать пышное торжество — пара просто расписалась в ЗАГСе в простой одежде, в кругу самых близких. Новость о том, что они стали мужем и женой 1 апреля все восприняли как шутку, но оказалось, что Воля и Утяшева просто не хотели внимания к личному празднику. Знаменитости счастливы в браке восемь лет и воспитывают двоих детей — Роберта и Софию.

Instagram @pavelvolyaofficial

Сергей Светлаков и Антонина Чеботарева

Шоумен Сергей Светлаков умеет хранить тайны. Он сумел скрыть от вездесущих журналистов и даже коллег по цеху развод с первой супругой после 14 совместных лет, бракосочетание с новой возлюбленной и рождение сына Ивана в 2013 году! Для этого пришлось идти на многие ухищрения — продумывать маршруты поездок, искать не самые людные места отдыха и гостиницы, пишет Fishki.net. Как оказалось, не всем артистам хочется делиться личным счастьем и невзгодами.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Певица и фотограф поженились 9 сентября 2014 года, но до самого момента бракосочетания только самые близкие знали о предстоящем событии. В тайне держались и место, и дата. На самой церемонии присутствовали только родители молодоженов, сын Гагариной Андрей от союза с актером Петром Кисловым и ее подруга. Но и второй брак Полины закончился разрывом. О том, что певица подала на развод, стало известно в конце ноября.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Союз юмориста и актрисы тоже закончился расставанием. Совместная дочь Настя осталась жить с мамой, а Гарик снова стал завидным холостяком. В отличие от развода, бракосочетание пары было тайным, а публика узнала, что знаменитости женаты, далеко не сразу. Позже счастливые молодожены даже не рассказали, как и где прошло торжество, оставив счастливые воспоминания только себе и близким. Оказалось, что Харламов женился на Асмус еще во время оформления развода с первой супругой Юлией, с которой прожил восемь лет.

Instagram @asmuskristina

Максим Виторган и Ксения Собчак

Сегодня, зная, как Ксения Собчак умеет веселиться на свадьбе — ее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым потрясло всю Москву — удивительно вспоминать о ее предыдущем тайном и неожиданном союзе с Виторганом. На церемонии 1 февраля 2013 года присутствовали отец актера Эммануил Гедеонович Виторган с третьей супругой Ириной Млодик, мама Ксении Людмила Нарусова и друзья — певица Глюкоза, музыкант Алексей Кортнев и издатель Вероника Белоцерковская. В этом браке родился единственный сын Собчак Платон. После развода родители продолжают вместе воспитывать любимого отпрыска и часто делятся полными нежности историями из жизни с ним в социальных сетях. 

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 холостяков российского шоу-бизнеса.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.32
0.34 89.83
0.54
Володина рассказала, для кого соединение Юпитера и Сатурна будет особенно...

Последние новости

11:13
Володина рассказала, для кого соединение Юпитера и Сатурна будет особенно важным
11:01
Шнуров раскрыл, сколько стоит его выступление на корпоративе
10:56
Там за туманами: чем опасен мутировавший в Великобритании коронавирус?
10:50
«Не моя вина» — 53-летняя Ксения Стриж рассказала, почему отказалась иметь детей
10:49
«Точно Харламов отец?» — фанаты спорят о том, на кого похожа дочь Асмус
10:40
Крупный пожар произошел на станции переливания крови в Уфе

Сейчас читают

ТОП-5 звездных пар, тайно поженившихся, как Арзамасова и Авербух
Как день зимнего солнцестояния 21 декабря повлияет на разные знаки зодиака?
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой