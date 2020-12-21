ТОП-5 звездных пар, тайно поженившихся, как Арзамасова и Авербух

Личная жизнь звезд активно обсуждается прессой и почитателями, но некоторые знаменитости не спешат делиться такими подробностями с публикой.

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря, и это событие оказалось неожиданной новостью для фанатов и многих представителей шоу-бизнеса. Влюбленная пара не сообщала о своих планах и устроила настоящий сюрприз своим поклонникам.

Но не только Авербух и Арзамасова смогли сохранить в тайне счастливое событие. Есть еще как минимум пять семейных союзов отечественных звезд, сумевших пожениться вдали от объективов папарацци.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Юморист и знаменитая российская гимнастка не скрывают своих чувств и часто признаются в любви друг к другу на глазах у преданных фанатов. Но их отношения долго оставались тайной для общественности. В течение трех лет Ляйсан и Павел были просто друзьями, после чего завязался их роман. После смерти мамы спортсменка не хотела устраивать пышное торжество — пара просто расписалась в ЗАГСе в простой одежде, в кругу самых близких. Новость о том, что они стали мужем и женой 1 апреля все восприняли как шутку, но оказалось, что Воля и Утяшева просто не хотели внимания к личному празднику. Знаменитости счастливы в браке восемь лет и воспитывают двоих детей — Роберта и Софию.

Instagram @pavelvolyaofficial

Сергей Светлаков и Антонина Чеботарева

Шоумен Сергей Светлаков умеет хранить тайны. Он сумел скрыть от вездесущих журналистов и даже коллег по цеху развод с первой супругой после 14 совместных лет, бракосочетание с новой возлюбленной и рождение сына Ивана в 2013 году! Для этого пришлось идти на многие ухищрения — продумывать маршруты поездок, искать не самые людные места отдыха и гостиницы, пишет Fishki.net. Как оказалось, не всем артистам хочется делиться личным счастьем и невзгодами.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Певица и фотограф поженились 9 сентября 2014 года, но до самого момента бракосочетания только самые близкие знали о предстоящем событии. В тайне держались и место, и дата. На самой церемонии присутствовали только родители молодоженов, сын Гагариной Андрей от союза с актером Петром Кисловым и ее подруга. Но и второй брак Полины закончился разрывом. О том, что певица подала на развод, стало известно в конце ноября.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Союз юмориста и актрисы тоже закончился расставанием. Совместная дочь Настя осталась жить с мамой, а Гарик снова стал завидным холостяком. В отличие от развода, бракосочетание пары было тайным, а публика узнала, что знаменитости женаты, далеко не сразу. Позже счастливые молодожены даже не рассказали, как и где прошло торжество, оставив счастливые воспоминания только себе и близким. Оказалось, что Харламов женился на Асмус еще во время оформления развода с первой супругой Юлией, с которой прожил восемь лет.

Instagram @asmuskristina

Максим Виторган и Ксения Собчак

Сегодня, зная, как Ксения Собчак умеет веселиться на свадьбе — ее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым потрясло всю Москву — удивительно вспоминать о ее предыдущем тайном и неожиданном союзе с Виторганом. На церемонии 1 февраля 2013 года присутствовали отец актера Эммануил Гедеонович Виторган с третьей супругой Ириной Млодик, мама Ксении Людмила Нарусова и друзья — певица Глюкоза, музыкант Алексей Кортнев и издатель Вероника Белоцерковская. В этом браке родился единственный сын Собчак Платон. После развода родители продолжают вместе воспитывать любимого отпрыска и часто делятся полными нежности историями из жизни с ним в социальных сетях.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 холостяков российского шоу-бизнеса.