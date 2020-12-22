Нездоровая одержимость: Нарколог рассказал, как муж Легкоступовой довел ее до запоев

Появились новые детали в деле о загадочной смерти певицы Валентины Легкоступовой, скончавшейся в августе от черепно-мозговой травмы. Некоторые врачебные тайны решил раскрыть нарколог, лечивший артистку и ее мужа в клинике. Нарушить профессиональную этику медика заставили кипящие вокруг этой истории страсти и уверенность в виновности супруга Легкоступовой Юрия Фирсова.

На условиях анонимности врач рассказал сайту KP.RU, что впервые в стационар для выведения из запоя исполнительница хита «Ягода-малина» попала в марте 2020 года, а Фирсов регулярно наведывался туда около 10 лет.

«Минимум три раза в год, он ложился в наше наркологическое отделение: постоянный клиент, если тут уместно такое выражение. Как таковое лечение он не проходил, интересовался только снятием абстинентного синдрома. Проще говоря, услугами по выводу из запоя», — поделился собеседник издания.

В середине марта яхтсмен впервые приехал в клинику с Валентиной Легкоступовой. Зарегистрировались под вымышленными именами. Хотели лежать в одной палате, но по правилам учреждения это невозможно даже за большие деньги.

«К нам она поступила с алкогольным абстинентным синдромом. Жаловалась на сильные головные боли и головокружение. Помимо этого были зафиксированы многочисленные гематомы на руках и ногах. Со слов самой Валентины и Юрия, травмы она якобы получила в аэропорту Ниццы. Они рассказывали историю о том, что она упала с эскалатора. В полицию информацию о повреждениях не передавали», — рассказал нарколог.

Тогда эта история показалась всем правдоподобной, а пациенты выглядели счастливой влюбленной парой. Причем говорили, что познакомились всего две недели назад. Медик отметил, что у Легкоступовой всю жизнь была непереносимость алкоголя и даже в новогоднюю ночь она иногда предпочитала травяные чаи шампанскому. Но встреча с Фирсовым стала для нее роковой.

«Ненаучно, конечно, но отвечу так. Она взяла и влюбилась в алкоголика. Он пил, и она с ним за компанию. У парочки какая-то нездоровая одержимость друг другом была. Они попали к нам через две недели после знакомства в первый раз и уже тогда говорили про свадьбу. А ведь Фирсов на тот момент вообще-то был женат. Спустя пять месяцев они снова к нам вдвоем приехали: уже как муж и жена», — объяснил врач.

По его словам, на травмы певицы тогда никто не обратил внимания. Сама она говорила, что получила их сама, ее дочь тоже не заостряла на этом внимания — всех интересовало выведения из запоя. А вот поведение мужа вызвало подозрение.

«Еще больше вопросов появилось, когда Фирсов просто уехал из больницы и бросил умирающую жену. Так ведут себя люди виновные. И как минимум он виноват в том, что довел женщину, которая его действительно любила, вот до такого состояния», — заключил медик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование обстоятельств смерти Валентины Легкоступовой взял под контроль лично глава Следственного комитета Бастрыкин по просьбе дочери покойной артистки. Тем временем вдовец Юрий Фирсов певицы продолжает настаивать на своей непричастности к ее смерти и жалуется на травлю со стороны журналистов и пользователей соцсетей.