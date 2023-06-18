Бесстрашная женщина: Юрий Фирсов женился на копии покойной Легкоступовой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 39 0

Новой супругой яхтсмена Фирсова стала похожая на умершую Легкоступову женщина

Бесстрашная женщина: Юрий Фирсов женился на копии покойной Легкоступовой

Фото: Instagram* / firsov_yury

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Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

В 2020 году яхтсмена подозревали в причастности к смерти супруги-певицы.

Новая жена яхтсмена Юрия Фирсова пугающе похожа на его покойную супругу Валентину Легкоступову. Стройная блондинка, примерно того же возраста, даже стрижка почти такая же. О свадьбе мужчина, помня о скандале двухлетней давности, общественность не предупреждал, только в день торжества опубликовал фото букета невесты и коробочки с кольцами. Подписал: «Счастье любит тишину». Это было в начале апреля.

Недавно в личном блоге Фирсова стали появляться кадры с новой избранницей. Супруг запечатлел ее во время прогулки на яхте, довольную, веселую, со смущенной улыбкой на лице. Судя по постам в соцсетях, 60-летний вдовец тоже ощутил прилив жизненной энергии рядом с этой женщиной. Он выглядит счастливым и беззаботным. Как зовут возлюбленную и чем она занимается, Фирсов публике пока не рассказал.

Яхтсмен овдовел при странных обстоятельствах в 2020 году. Валентина Легкоступова была госпитализирована 6 августа с тяжелой черепно-мозговой травмой, впала в кому, 14-го числа она скончалась в больнице. Дочь артистки Анэтта Бриль заявила, что нашла пострадавшую маму в компании Фирсова, оба были сильно пьяны, именно она привезла певицу на обследование. Муж настаивал, что Легкоступова упала в ванной.

Долго длилось расследование, устанавливались обстоятельства получения травмы, обсуждались запои супружеской пары, в которых родственники винили Фирсова. И в смерти тоже винили его. По результатам экспертиз медики пришли к выводу, что у звезды было много патологий, но умерла она от полиорганной недостаточности.

Яхтсмен говорил журналистам, что тяжело переживает утрату, отказывался соглашаться с заявлениями об алкоголизме и причастности к трагедии. Признавал только, что недоглядел за женой, о чем сожалеет, называл произошедшее фатальной случайностью. Отмечал, что спасается от травли работой — восстанавливает финансовое положение, «человеческую и мужскую репутацию». Несмотря ни на что он решил жить дальше и жить хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Легкоступовой резко отреагировала на женитьбу Фирсова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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