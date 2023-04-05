Дочь погибшей Легкоступовой высказалась о свадьбе Фирсова: «Всего хорошего»

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Рита Миронова
Рита Миронова 330

Дочь Легкоступовой резко отреагировала на женитьбу Фирсова

Дочь погибшей Легкоступовой высказалась о свадьбе Фирсова: «Всего хорошего»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Вдовец решил связать себя новыми узами спустя два с половиной года после трагической смерти певицы.

Дочь погибшей певицы Валентины Легкоступовой высказалась по поводу свадьбы Юрия Фирсова. Вдовец решил жениться спустя два с половиной года после смерти артистки. По его мнению, он достаточно погоревал.

Анэтта Бриль, дочь певицы, отреагировала на эту новость резко, высказав свое мнение в беседе с МК.

«Мне не интересны ни эти вопросы, ничего вообще. <…> Желаю вам всего хорошего, хорошей весны, хорошего настроения. У меня своя жизнь», — заявила наследница Легкоступовой.

Она также не захотела рассказывать ничего о себе. В прошлом году Анэтта на какое-то время перестала выходить на связь с поклонниками, чем спровоцировала слухи о своем отъезде из России и разводе с мужем. Однако позже Бриль публично заявила, что никуда не уезжала и с мужем не ругалась. Еще спустя время певица выступила на концерте в память о покойной маме.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года из-за неудачного падения в ванной комнате. Ее мужа, Юрия Фирсова, родственники певицы подозревали в причастности к трагедии, так как на теле и голове Легкоступовой были гематомы. Официально подозрения не подтвердились.

На днях Фирсов опубликовал в соцсетях фотографию свадебного букета и обручальных колец. Личность новой жены он раскрывать не стал, но заявил, что снова очень счастлив. А Легкоступова, по его мнению, не хотела бы видеть его в вечном унынии.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдовец Валентины Легкоступовой признал свою вину в ее смерти.

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