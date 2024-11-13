Дочь Легкоступовой надеется доказать вину Фирсова в ее смерти: «Суда еще не было»

Заслуженная артистка РФ скоропостижно скончалась в 2020 году при странных обстоятельствах.

Вот уже четыре года близкие оплакивают скоропостижно скончавшуюся заслуженную артистку РФ Валентину Легкоступову. Ей было 54 года. Виновным в трагедии дочь исполнительницы Анэтта Бриль по-прежнему считает мужа матери, яхтсмена Юрия Фирсова. Всего через 40 дней после свадьбы с ним певица оборвала связь с семьей, а вскоре была найдена дочкой в ужасающем состоянии.

Когда Анэтта обнаружила мать — с ног до головы в синяках, с кровоподтеками на лице. Врачи диагностировали отек мозга, спасти звезду не удалось Фирсов представил все несчастным случаем, мол, Легкоступова упала. Бриль уверена, что муж споил ее маму, манипулировал ею ради наследства. Дочь надеется, что сможет доказать его причастность.

«Суда не было. Дело еще не закончено. Если суд по закону не решит, то суд Божий расставит все на свои места. Я верю, что человек, из-за которого наша семья потеряла дочь, маму и бабушку, будет наказан. И справедливость восторжествует», — заявила она в беседе с «Антенной-Телесемь».

Анэтта сразу не полюбила Фирсова, но мама не хотела никого слушать, она была влюблена. Женщина скучала в одиночестве, и когда появился бойкий яхтсмен, побоялась упустить шанс. Бриль называет Фирсова вампиром, устраивавшим жене эмоциональные качели, чтоб получить свое. Мужчину дочь покойной считает не иначе как жиголо, который мягко стелет, но…

«Мама — взрослый человек. Какие я могла принять меры? Мы все — мои свекровь, свекор — пытались что-то донести. Но, к сожалению, бесполезно», — пожаловалась Бриль.

Фирсов с обвинениями, разумеется, не согласен. Он твердо стоит на своей версии — жена упала в ванной. Недавно он снова женился. Ранее Анэтта Бриль раскрыла детали жизни матери с избранником-тираном.

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