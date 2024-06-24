«Актер погорелого театра»: почему дочь Легкоступовой винит Фирсова в смерти мамы

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 122 0

Дочь Легкоступовой Бриль: роман матери с Фирсовым получил трагическую развязку

«Актер погорелого театра»: почему дочь Легкоступовой винит Фирсова в смерти мамы

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Артистки не стало в августе 2020 года. Может ли ее муж быть причастен к трагедии?

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль уверена, что в смерти матери виноват ее бывший муж-тиран Юрий Фирсов. Об этом она рассказала Газета.ру.

«Моя мама попала в зависимые отношения с дешевым актером погорелого театра и абьюзером, который „вцепился“ в нее ради пиар-кампании своей яхтенно-прокатно-перевозочной темы. Эти отношения получили трагическую развязку», — поделилась Анэтта.

Она рассказала, что после смерти матери Фирсов начал издеваться над всей их семьей: оскорблял родню бывшей жены и применял к ним психологическое насилие.

Бриль не утверждает, что Фирсов может быть виновен в смерти Легоступовой, ожидая окончания расследования, но намекает, что перед «Божьим судом» ему ответить уж точно придется.

Артистки не стало в августе 2020 года. Причиной смерти называют закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Легкоступовой было всего 54 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анэтта Бриль раскрыла подробности жизни матери с мужем-тираном.

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