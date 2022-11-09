Какую тайну скрывает песня «Мама», исполненная дочерью Валентины Легкоступовой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 493

Автор исполненной дочкой Легкоступовой песни «Мама» раскрыл историю создания композиции

Фото, видео: ТАСС / Филиппов Алексей; 5-tv.ru

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Дочка певица Аннэта Бриль долго вынашивала идею большого вечера памяти любимой мамы, но состоялся он лишь спустя два года.

В минувшие выходные состоялся концерт в память о Валентине Легкоступовой под названием «Ягода-малина». В его рамках дочка певицы Анэтта Бриль исполнила главную песню «Мама», написанную Вадимом Антоновым. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru автор композиции рассказал, как в его мыслях родилась идея создания трогательной и душевной песни.

Антонов признался, что с Бриль познакомился на одном из светских мероприятий, но за историей конфликта между семьей Легкоступовой и вдовцом Юрием Фирсовым, которая разворачивалась на глазах у публики, не следил. Однако, увидев дочку знаменитости, понял — она действительно тяжело переживает внезапную утрату мамы.

«Увидев глаза Аннэты, когда она говорила о маме при личном знакомстве, это дорогого стоит. Сыграть такую любовь и такую боль невозможно. За сутки родилась песня», — вспомнил Антонов.

© РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Сочинив песню, он позвонил Бриль и предложил встретиться, чтобы показать творение. Она сразу же понравилась дочери Легкоступовой. Вскоре был снять клип, режиссером которого также выступил Антонов. Однако он рассказал, что песня была написана не конкретно в память о знаменитости.

«Я сейчас не скажу, что эта песня написана конкретно в память о Валентине Легкоступовой. Эта песня написана от лица всех детей всем мамам живым, кто молится за нас. И всем ушедшим мамам, потому что мама всегда будет рядом с каждым из нас», — добавил он.

Песняя Антонова тронула не только Бриль, но и зрителей, пришедших на концерт памяти Легкоступовой. Слезы, мурашки, зал аплодировал стоя, когда увидел клип на больших экранах зала и Бриль на сцене.

Жизнь Валентины Легкоступовой оборвалась 14 августа 2020 года. Незадолго до кончины она в третий раз вышла замуж. Избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. В браке супругам удалось прожить чуть больше месяца. Незадолго до смерти певица попала в наркологическую клинику. На теле и голове певицы медики обнаружили множественные гематомы. По словам Фирсова, его жена просто упала в душе и ударилась. Родственники Легкоступовой уверены — именно яхтсмен виновен в смерти знаменитости. Но официально подозрения относительно причастности Фирсова не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ирину Понаровскую держит на сцене в 69 лет.

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