Носит платья Легкоступовой: новую жену Фирсова затравили фанаты покойной певицы
Новая жена вдовца певицы Легкоступовой подверглась критике в соцсетях
Фото: Instagram* / firsov_yury
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Бизнесвумен Марина Олейник пожаловалась на нападки в сети.
Новая избранница вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова подверглась нападкам недоброжелателей в сети. Бизнесвумен Марину Олейник обвинили в том, что она якобы носит наряды покойной певицы. Досталось и самому Фирсову, который, по мнению фанатов знаменитости, «раздает вещи» Легкоступовой.
«Говорят, мол, как она могла надеть платье Валентины?! Возмущаются, как это Фирсов раздает вещи умершей жены? А я, представляете, не расстраиваюсь. Господь дает мне смирение и терпение. Я смотрю на все это и думаю: люди просто несчастны. Здоровый человек никогда такого не напишет», — заявила Олейник в эфире федерального телеканала.
Около года назад в личном блоге 60-летнего Фирсова стали появляться кадры с новой избранницей. Пользователи сети тут же обратили внимание на то, что женщина пугающе похожа на покойную супругу яхтсмена — певицу Валентину Легкоступову: стройная блондинка, примерно того же возраста, даже стрижка почти такая же.
О свадьбе мужчина, помня о скандале двухлетней давности, общественность не предупреждал, только в день торжества опубликовал фото букета невесты и коробочки с кольцами. Подписал: «Счастье любит тишину». Это было в начале апреля.
Фирсов овдовел при странных обстоятельствах летом 2020 года. Тогда в первых числах августа Легкоступова была госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой и впала в кому, а 14 числа скончалась в больнице.
Дочь артистки Анэтта Бриль заявила, что нашла пострадавшую маму в компании Фирсова, оба были сильно пьяны. Муж настаивал, что Легкоступова упала в ванной.
Долго длилось расследование, устанавливались обстоятельства получения травмы, обсуждались запои супружеской пары, в которых родственники винили Фирсова.
Они также обвиняли его в смерти певицы, однако по результатам экспертизы медики пришли к выводу, что Легкоступова умерла от полиорганной недостаточности.
Ранее 5-tv.ru рассказал о нелегкой судьбе Валентины Легкоступовой.
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