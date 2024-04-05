Носит платья Легкоступовой: новую жену Фирсова затравили фанаты покойной певицы

Бизнесвумен Марина Олейник пожаловалась на нападки в сети.

Новая избранница вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова подверглась нападкам недоброжелателей в сети. Бизнесвумен Марину Олейник обвинили в том, что она якобы носит наряды покойной певицы. Досталось и самому Фирсову, который, по мнению фанатов знаменитости, «раздает вещи» Легкоступовой.

«Говорят, мол, как она могла надеть платье Валентины?! Возмущаются, как это Фирсов раздает вещи умершей жены? А я, представляете, не расстраиваюсь. Господь дает мне смирение и терпение. Я смотрю на все это и думаю: люди просто несчастны. Здоровый человек никогда такого не напишет», — заявила Олейник в эфире федерального телеканала.

Около года назад в личном блоге 60-летнего Фирсова стали появляться кадры с новой избранницей. Пользователи сети тут же обратили внимание на то, что женщина пугающе похожа на покойную супругу яхтсмена — певицу Валентину Легкоступову: стройная блондинка, примерно того же возраста, даже стрижка почти такая же.

О свадьбе мужчина, помня о скандале двухлетней давности, общественность не предупреждал, только в день торжества опубликовал фото букета невесты и коробочки с кольцами. Подписал: «Счастье любит тишину». Это было в начале апреля.

Фирсов овдовел при странных обстоятельствах летом 2020 года. Тогда в первых числах августа Легкоступова была госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой и впала в кому, а 14 числа скончалась в больнице.

Дочь артистки Анэтта Бриль заявила, что нашла пострадавшую маму в компании Фирсова, оба были сильно пьяны. Муж настаивал, что Легкоступова упала в ванной.

Долго длилось расследование, устанавливались обстоятельства получения травмы, обсуждались запои супружеской пары, в которых родственники винили Фирсова.

Они также обвиняли его в смерти певицы, однако по результатам экспертизы медики пришли к выводу, что Легкоступова умерла от полиорганной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о нелегкой судьбе Валентины Легкоступовой.

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