«Близость и личностная, и духовная»: что связывает Киркорова и Стоцкую?

Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая действительно тесно связаны между собой. Однако никакого романа между ними нет и быть не может. Об этом 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, пару связывают узы крепкой и давней дружбы, но ни к каким амурным отношениям она не приведет, вопреки расхожим ожиданиям.

«Интима, секса, страсти, любви мужчины и женщины между этими людьми нет. Но их связывает давняя, очень нежная и глубокая дружба, которая будет продолжаться еще десятилетия до самого конца их жизни. А этот конец не близок, жить они будут долго и счастливо», — рассказала таролог.

Кроме того, знаменитости дружат семьями. Дружеские отношения Абравитова предрекла и их наследникам.

«Более того, дружат они семьями. Их дети тоже будут находиться в дружеских отношениях. Они как сестра и брат, у них очень много общего. Это близость и личностная, и духовная, и творческая. Поэтому подозревать Анастасию и Филиппа в романе не стоит, они очень преданы своим семьям», — заключила таролог.

Ранее Анастасию Стоцкую и Филиппа Киркорова заподозрили в романе после того, как король поп-музыки выложил в Instagram фото страстного поцелуя с певицей. Как писал ранее 5-tv.ru, слухи о близких отношениях звезд ходят давно. В свое время артистку даже подозревали в том, что она родила от Киркорова ребенка.