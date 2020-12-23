🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 декабря, Луна в Овне повышает риск конфронтаций с родными и коллегами. Лучше заняться рутинной работой и отложить дела, требующие высокой степени концентрации. При этом звезды благоволят заключению важных сделок, но предостерегают от обольщения неискренними возлюбленными.

♈ Овен

Когда-то вы не верили в собственные силы, но посмотрите, чего вы достигли в жизни, дорогие Овны! А теперь притормозите немного в движении к заветной цели. Самое время оценить все, чего вы уже добились, и похвалить себя за это.

Космический совет: поблагодарите себя за все, что вы сделали в жизни.

♉ Телец

Тельцы, впереди вас ждут некие сложности или серьезное потрясение. Но не надо волноваться раньше времени — попробуйте найти свой «якорь», что-то, что помогает вам оставаться на плаву даже в самые трудные моменты. Познав дзен, вы станете меньше реагировать на неприятности.

Космический совет: готовьтесь к серьезным изменениям в жизни.

♊ Близнецы

У вас многое получается лучше, чем у других, Близнецы. И часто именно вашими усилиями весь коллектив получает колоссальную часть дохода. Но нравится ли вам то, что вы делаете? В преддверии нового года оцените свою работу и поищите для себя хобби, которое могли бы монетизировать. Быть может, у вас получится сменить опостылевшую профессию и достичь новых успехов.

Космический совет: подумайте, чем бы вы хотели заниматься.

♋ Рак

Раки, если ваши партнеры до сих пор не поняли, насколько им повезло в отношениях, пора разорвать эту порочную связь. Вы много раз давали своим избранникам шанс — если ответа все еще нет, то его и не будет. Это непросто, но хоть раз в жизни вам нужно выбрать не кого-то другого, а себя.

Космический совет: защитите свое сердце от боли.

♌ Лев

У всех есть внутренняя боль, которую мы скрываем порой и от самих себя. Львы, подумайте, что до сих пор служит триггером для вам? Пора провести серьезную внутреннюю работу и отпустить прошлые обиды и переживания. Вы достойны того, чтобы начать все с чистого листа.

Космический совет: побеседуйте со своим внутренним «я».

♍ Дева

Девы, иногда легче прощать незнакомцев, чем близких людей. А порой проще бывает забыть причиненные родными и возлюбленными обиды, лишь бы не испортить отношения. Но поверьте — хуже не будет. Вы заслуживаете достойного спутника жизни и верных друзей. Прощение прошлых грехов поможет вам по-новому взглянуть друг на друга.

Космический совет: простите давние обиды.

♎ Весы

Весы, хватит сравнивать прошлое и настоящее. Наслаждайтесь сегодняшним днем и подарками, что вам дарит жизнь. Вы удивитесь, какими новыми красками могут заиграть окружающие предметы, если изменить свой подход!

Космический совет: настало время для духовной перезагрузки.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы столько времени мечтали о настоящей любви и добивались ее. И вот она у вас есть — а вы почему-то тратите время на сомнения. Посмотрите на себя в зеркало и поймите, что вы достойны быть счастливыми. И всегда были.

Космический совет: позвольте себе любить.

♐ Стрелец

Конечно, всем хочется искры в отношениях. Но не всегда отсутствие «огня» говорит о том, что ухаживание не стоит вашего внимания. Иногда самая настоящая и искренняя любовь рождается именно из глубокой привязанности, дружбы и незаметных знаков внимания.

Космический совет: важные вещи требуют времени.

♑ Козерог

Козероги, скоро Новый год. Подумайте, чего бы вы хотели добиться в следующие 365 дней? И начинайте прямо сейчас идти к своим целям — не нужно ждать утра 1 января.

Космический совет: жизнь скоро придаст вам необходимое ускорение.

♒ Водолей

Водолеи, если у вас сейчас не лучшие времена, то обратитесь за помощью к семье. Поддержка близких поможет вам пережить трудности и укрепит отношения между вами. А недавно помолвленных Козерогов ждет подтверждение того, что их выбор будущего супруга был верным.

Космический совет: ваша чаша жизни уже почти полна.

♊ Рыбы

Рыбы, вы привыкли планировать свою жизнь до мелочей. Но в этот праздничный сезон просто позвольте себе вновь стать ребенком. Украшайте елку, покупайте и дарите подарки, объедайтесь вкусностями, встречайтесь с родными, смотрите любимые фильмы. Просто наслаждайтесь этим временем — оно станет для вас настоящей перезагрузкой.

Космический совет: наслаждайтесь новогодним настроением и предстоящими праздниками.

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