«Многое повидал»: Муж Глафиры Тархановой рассказал об интимной жизни после домашних родов

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Анастасия Шадская
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Алексей Фаддеев не просил знаменитую супругу поехать в больницу, а спокойно приянл ее решение.

«Многое повидал»: Муж Глафиры Тархановой рассказал об интимной жизни после домашних родов

Фото: Instagram @glafiratarhanova

Актер Алексей Фаддеев признался, что домашние роды его супруги Глафиры Тархановой никак не сказались на их интимной жизни.  Многие мужчины, увидев появление младенца на свет, испытывают большой стресс, и уже не могут лечь с женой в постель. Однако муж звезды сериала "Измены" не из таких. 

«Я не брезгливый и таких проблем не испытывал. Рос в Рязани, многое там повидал. Плюс в армии служил. Словом, барьера физиологии у меня нет. Для меня Глаша — самая красивая и желанная», — пояснил Фаддеев.

Актер из «Скифа» и «Розыска» считает интимную близость естественным продолжением брака.

«Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родилось», — рассказал он «Экспресс газете».

В октябре пара отметила 15-летие со дня свадьбы. У 43-летнего Алексея Фаддеева и 37-й Глафиры Тархановой четыре сына — 12-тилетний Корней, десятилетний Ермолай, восьмилетний Гордей и трехлетний Никифор. Родители обеспечили их нормальное детство — отдали в обычную школу и кружки, никогда не показывают их лица в соцсетях.

Не менее рьяно супруги берегут и чистоту своих отношений друг с другом. 

«Любые отношения — это тяжелый труд, надо научиться друг друга слышать и понимать. Зачастую измены происходят, когда люди перестали друг друга слышать, и в них всегда виноваты оба. Можно или нельзя это простить — не знаю. Я, слава Богу, не сталкивался», — признался Алексей.

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