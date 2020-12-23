«Многое повидал»: Муж Глафиры Тархановой рассказал об интимной жизни после домашних родов

Актер Алексей Фаддеев признался, что домашние роды его супруги Глафиры Тархановой никак не сказались на их интимной жизни. Многие мужчины, увидев появление младенца на свет, испытывают большой стресс, и уже не могут лечь с женой в постель. Однако муж звезды сериала "Измены" не из таких.

«Я не брезгливый и таких проблем не испытывал. Рос в Рязани, многое там повидал. Плюс в армии служил. Словом, барьера физиологии у меня нет. Для меня Глаша — самая красивая и желанная», — пояснил Фаддеев.

Актер из «Скифа» и «Розыска» считает интимную близость естественным продолжением брака.

«Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родилось», — рассказал он «Экспресс газете».

В октябре пара отметила 15-летие со дня свадьбы. У 43-летнего Алексея Фаддеева и 37-й Глафиры Тархановой четыре сына — 12-тилетний Корней, десятилетний Ермолай, восьмилетний Гордей и трехлетний Никифор. Родители обеспечили их нормальное детство — отдали в обычную школу и кружки, никогда не показывают их лица в соцсетях.

Не менее рьяно супруги берегут и чистоту своих отношений друг с другом.

«Любые отношения — это тяжелый труд, надо научиться друг друга слышать и понимать. Зачастую измены происходят, когда люди перестали друг друга слышать, и в них всегда виноваты оба. Можно или нельзя это простить — не знаю. Я, слава Богу, не сталкивался», — признался Алексей.

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