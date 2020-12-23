Таблетки не помогали: из-за тяжелого расстройства муж Ирины Шафировой отселил детей

Скончавшаяся при странных обстоятельствах светская львица Ирина Шафирова при жизни страдала серьезным психическим расстройством. Об этом в беседе с KP.RU рассказала близкая подруга знаменитости, просившая не раскрывать ее имени.

До настоящего времени было известно, что проблемы со здоровьем у Ирины начались после расставания с супругом — бизнесменом Борисом Шафировым. Отмечалось, что мужчина неоднократно изменял жене. Устав прощать, селебрити выставила его за порог два года назад. На руках же остались двое маленьких детей.

Бракоразводный процесс был крайне тяжелым: разделить имущество и разойтись полюбовно не получилось. Предполагалось, что на фоне этого у светской львицы сдали нервы и ей пришлось обращаться к врачам. Однако по утверждению подруги Ирины, странности в поведении звезды начались не два года назад и даже не три.

«Это горе страшное. Она последние пять лет проходила лечение. В последний раз лежала в психиатрической больнице примерно месяц назад. Ее постоянно мучили мысли о самоубийстве, и это несмотря на таблетки, которые она пила по рекомендации лучших психиатров», — заявила женщина в интервью.

Она уточнила, что бизнесмен знал о проблемах Шафировой, а потому строго-настрого запретил ей проживать вместе с сыном и дочерью. Малышам наняли трех нянь, сама же Ирина жила в квартире по соседству.

Instagram @ishafirova

Информацию о том, что светская львица состояла на учете в психиатрическом диспансере СМИ подтвердили и правоохранители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело Ирины Шафировой с размозженной головой было найдено в районе Хамовников в Москве днем 22 декабря. Предположительно, женщина выпала из окна 15 этажа.