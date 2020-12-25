Стало известно, что искали следователи у экс-супруги Фургала

Правоохранители проводят обыски у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой с целью найти документы о деятельности «черного бухгалтера» Фургала Галины Алейниковой, которая, по предварительной версии, с соучастниками готовилась к хищению более 305 миллионов рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск» с помощью искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности. Кроме того, следствие проверяет законность получение кредита у ООО «Торэкс-Хабаровск», собственника завода «Амурсталь». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Также стало известно, что процессуального статуса у Стародубовой в рамках расследования дела о хищении средств у завода «Амурсталь» нет. Предварительно, экс-супруга Фургала выступала поручителем по кредиту, но непосредственного участия в реализации преступной схемы не принимала.

Кроме того, сама женщина также сообщила правоохранителям, что предполагаемых мошенников назначили на посты в организации в обход нее, после чего они искусственно создали задолженность. Следователи проверяют эту информацию.