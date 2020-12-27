Астролог рассказала, чем особенны люди, зачатые в новогоднюю ночь

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, какие черты характера свойственны человеку, зачатому в волшебную новогоднюю ночь. По мнению эксперта, в отличие от рожденных в праздничный день, которые часто несут по жизни чувство неудовлетворенности, натура этих людей гарантирует более радужные перспективы.

Как говорит экстрасенс, момент зачатия не менее важен, чем дата появления на свет. Дело в том, что не только физически, но и на уровне тонких материй в это время закладываются главные особенности личности.

«Если произошло зачатие в новогоднюю ночь, то такие люди, как правило, очень чувствительны и очень-очень многого хотят от жизни, хватаются за любую возможность проявить себя», — поясняет Проскурякова.

Жажда жизни и склонность увлекаться новым могут привести к неоднократной смене профессии, появлению неординарных хобби. В любом событии эти люди будут видеть вызов своим силам и талантам. Кроме того, зачатые под Новый год будут обладать многогранным и специфическим нравом.

«Им очень многие вещи интересны. Они, как правило, разносторонние и совмещают в своем характере совершенно противоположные качества», — заключила астролог.

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