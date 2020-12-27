Астролог рассказала, чем особенны люди, зачатые в новогоднюю ночь
По мнению экстрасенса Светланы Проскуряковой, в будущем такого малыша ждет необычная судьба.
Фото, видео: Depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru
Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, какие черты характера свойственны человеку, зачатому в волшебную новогоднюю ночь. По мнению эксперта, в отличие от рожденных в праздничный день, которые часто несут по жизни чувство неудовлетворенности, натура этих людей гарантирует более радужные перспективы.
Как говорит экстрасенс, момент зачатия не менее важен, чем дата появления на свет. Дело в том, что не только физически, но и на уровне тонких материй в это время закладываются главные особенности личности.
«Если произошло зачатие в новогоднюю ночь, то такие люди, как правило, очень чувствительны и очень-очень многого хотят от жизни, хватаются за любую возможность проявить себя», — поясняет Проскурякова.
Жажда жизни и склонность увлекаться новым могут привести к неоднократной смене профессии, появлению неординарных хобби. В любом событии эти люди будут видеть вызов своим силам и талантам. Кроме того, зачатые под Новый год будут обладать многогранным и специфическим нравом.
«Им очень многие вещи интересны. Они, как правило, разносторонние и совмещают в своем характере совершенно противоположные качества», — заключила астролог.
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