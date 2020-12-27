Астролог рассказала, чем особенны люди, зачатые в новогоднюю ночь

|
Рита Цветкова
Эксклюзив 2 347

По мнению экстрасенса Светланы Проскуряковой, в будущем такого малыша ждет необычная судьба.

Фото, видео: Depositphotos / AllaSerebrina; 5-tv.ru

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, какие черты характера свойственны человеку, зачатому в волшебную новогоднюю ночь. По мнению эксперта, в отличие от рожденных в праздничный день, которые часто несут по жизни чувство неудовлетворенности, натура этих людей гарантирует более радужные перспективы.

Как говорит экстрасенс, момент зачатия не менее важен, чем дата появления на свет. Дело в том, что не только физически, но и на уровне тонких материй в это время закладываются главные особенности личности.

«Если произошло зачатие в новогоднюю ночь, то такие люди, как правило, очень чувствительны и очень-очень многого хотят от жизни, хватаются за любую возможность проявить себя», — поясняет Проскурякова.

Жажда жизни и склонность увлекаться новым могут привести к неоднократной смене профессии, появлению неординарных хобби. В любом событии эти люди будут видеть вызов своим силам и талантам. Кроме того, зачатые под Новый год будут обладать многогранным и специфическим нравом.

«Им очень многие вещи интересны. Они, как правило, разносторонние и совмещают в своем характере совершенно противоположные качества», — заключила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем нужно разделить бокал шампанского под бой курантов разным знакам зодиака.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.69
-1.15 89.87
-1.48
Время подведения итогов: астропрогноз на неделю с 28 декабря по 3 января ...

Последние новости

16:34
Песков: Путин принял решение привиться от коронавируса
16:22
В российских школах появятся советники директоров с доплатой в 15 тысяч рублей
16:08
«Долгожданная»: Успенская поздравила конфликтующую с ней дочь с днем рождения
15:53
«Кошмар для Европы»: в Германии напуганы наступлением эры гиперзвукового оружия
15:39
Песков: За 20 лет у Путина «сформировался иммунитет» против атак на него
15:27
«У нас антитела давно»: директор NILETTO об участии в празднике дочки Бородиной

Сейчас читают

Василиса Володина составила астропрогноз на январь 2021 для всех знаков зодиака
Думал только об одном: последняя просьба Соколова шокировала его родителей
Пить больше или меньше? Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе
«Будет крайне не хватать на чемпионате»: Ягудин рассказал о состоянии Тарасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

ТОП-4 светских львиц, умерших от «красивой» жизни — фото
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака