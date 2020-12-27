Клубника пахнет рыбой: выявлено необычное последствие коронавируса

Люди, перенесшие COVID-19, испытывают необычные последствия инфекции, сообщает британское издание Sky News.

В частности, у некоторых отмечается так называемая паросмия — восприятие несуществующих запахов. Например, пациентам «мерещатся» запахи рыбы, серы или гари, когда ничего этого нет поблизости.

У других людей наблюдается аносмия — потеря обоняния.

Также сообщается, что чаще всего такие симптомы проявляются у молодых людей и медицинских работников.

Как заявил президент британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар, такой побочный эффект возникает из-за того, что COVID-19 — это нейротропный вирус.

«Он поражает нервы в области неба — это как шок для вашей нервной системы», — пояснил ученый.

Он добавил, что переболевшие коронавирусом могут не только надолго потерять обоняние, но и начать после этого путать запахи, причем это может стать одним из долгосрочных последствий заболевания.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Роспотребнадзоре заверили, что в России нет «британского» штамма коронавируса.