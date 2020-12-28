Масштабная вакцинация в Европе под угрозой срыва
Власти Старого света избавляются от целых партий дорогостоящей вакцины.
Фото, видео: Zuma\TASS
А вот масштабная вакцинация, которую объявили на Западе — уже пошла не по плану.
Пока европейские политики в прямом эфире делают себе прививки, в некоторых странах Старого света сейчас наоборот — избавляются от целых партий дорогостоящей вакцины. А все потому, что власти просто не смогли обеспечить условия ее хранения.
Кстати, об этих сложностях иностранных коллег не раз предупреждали российские специалисты. Мария Коровина продолжит.
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