Масштабная вакцинация в Европе под угрозой срыва

Эфирная новость 1 010

Власти Старого света избавляются от целых партий дорогостоящей вакцины.

Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

А вот масштабная вакцинация, которую объявили на Западе — уже пошла не по плану.

Пока европейские политики в прямом эфире делают себе прививки, в некоторых странах Старого света сейчас наоборот — избавляются от целых партий дорогостоящей вакцины. А все потому, что власти просто не смогли обеспечить условия ее хранения.

Кстати, об этих сложностях иностранных коллег не раз предупреждали российские специалисты. Мария Коровина продолжит.

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