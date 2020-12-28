Несправедливое равноправие: Семейная драма в Башкирии вскрыла неожиданную проблему общества

Звездный адвокат Сергей Жорин, имеющий более чем 20-летнюю практику в разрешении семейных споров, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru обозначил возможные причины трагедии в Башкирии.

26 декабря житель Уфы, узнав от супруги об измене, уехал в неизвестном направлении на машине с годовалой дочерью и шестилетним сыном. Когда женщина нашла прощальную записку мужчины, она попыталась с ним созвониться. На тот момент его мобильный телефон уже был отключен. Заподозрив неладное, жительница башкирской столицы обратилась в правоохранительные органы. Спустя несколько часов, тела двоих детей и главы семейства с признаками отравления газами были найдены в автомобиле, который стоял посреди поля в Давлекановском районе республики.

Сергей Жорин отметил, что в конкретном случае проблема стоит гораздо глубже и шире, чем может изначально показаться. Юрист ни в коей мере не оправдывает действия жителя Уфы, который принял решение пойти на преступление, находясь, предположительно в неадекватном состоянии. Адвокат подчеркнул — здесь важно разобраться, что послужило так называемым триггером и постараться уберечь россиян, столкнувшихся с подобными семейными неурядицами, от необдуманных действий.

По словам Сергея Жорина, на страшные и трагические поступки людей толкает ощущение несправедливости. За свою практику адвокат выслушал немало доводов наших соотечественников, касающихся семейных проблем. Люди очень часто испытывают стресс и разочарование, что приводит к их психической неуравновешенности.

Как правило, клиенты юриста, в основном женщины, часами рассказывают об изменах мужей, их грубости и несправедливом отношении к себе. В определенный момент Сергей Жорин прерывает повествование о наболевшем и обращает внимание, что данные обстоятельства для суда не имеют никакого юридического значения, в том числе и в спорах по разделу имущества, а также для определения дальнейшего места жительства детей.

В России в отличие от других стран вынесение решения судом по тому или иному семейному вопросу не зависит напрямую от степени виновности мужа или жены в предстоящем разводе. Наши соотечественники не знают об этом и искреннее недоумевают, почему судья не берет в расчет многолетние измены, наличие второй семьи и детей на стороне. Люди уверены, что подобные поступки партеров являются аморальными и расценивают их как предательство.

Факт отсутствия интереса к семейным дрязгам у суда разочаровывает россиян, которые насмотрелись подобных процессов в западных фильмах. Там наглядно демонстрируется практика, что в бракоразводных процессах участвуют частные детективы, которые представляют в качестве доказательств фото и видеозаписи измен. Сергей Жорин еще раз обратил внимание граждан, что в нашей стране подобные вещи не имеют ровным счетом никакого значения.

«Я считаю это несправедливым, потому что очень часто жены искренне надеются, что всю жизнь проживут со своими мужьями. Женщины вкладывают сердце и душу в создание уюта, воспитание детей, обустраивают быт. Они не рассчитывают, что все потом придется делить. Мужья чаще всего меняют жен на молодых. Выясняется, что на протяжении нескольких лет у мужчины параллельно другая семья и есть дети, имущество оформлено на мам, водителей и родственников. Суд абсолютно никаким образом не исследует, по чьей вине распалась семья, что супруга честно и добросовестно вела себя по отношению к мужу. Это, на мой взгляд, неправильно, но законно! Все, что суд интересует, это неустранимые противоречия из-за которых сохранить семью невозможно», — констатирует Сергей Жорин.

Юрист также обратил внимание, что, несмотря на прописанные в семейном законодательстве нормы о равных правах и обязанностях обоих родителей в отношении ребенка, на деле это не совсем так. Российские суды только в исключительных случаях оставляют детей с отцами. 99% решений о дальнейшем месте жительства ребенка принимается при разводе в пользу матери и в большинстве случаев это вполне обоснованно.

«В моей практике неоднократно бывали моменты, когда отец добропорядочных человек, ведущий здоровый образ жизни, а мать злоупотребляет алкоголем и наркотиками. При этом, женщина в состоянии ремиссии абсолютно адекватна, а потом срывается и пускается во все тяжкие. Несмотря на это, суд в большинстве случаев оставляет ребенка с матерью, так как она якобы вылечилась и с ней все в порядке. Это тоже дикость», — отмечает адвокат.

Сергей Жорин считает, что суды опасаются выходить за пределы сложившейся практики из-за возможных подозрений в коррупционной составляющей. Хотя в некоторых случаях, очевидно, что ребенку будет намного лучше с отцом. Органы опеки также занимают позицию матерей, несмотря на равные права обоих родителей.

Говоря о башкирской трагедии, Сергей Жорин спрогнозировал, как могли бы развиваться события, если бы глава семьи не пошел на преступление. В случае развода на фоне измены жены жителю Уфы пришлось бы отдать ей как минимум половину совместно нажитого имущества. Суд бы определил место жительства обоих детей с матерью, а мужчину, по сути, выбросили бы из семьи.

«Была семья, вдруг мама решила, что папа больше не нужен, ей хорошо с другим, и она на корпоративе с ним занялась сексом, а муж пошел вон. Если у них единственное жилье, то в нем остается женщина с детьми, а мужчина что-то себе ищет и выплачивает алименты. С точки зрения справедливости это неоднозначная ситуация», — уверен Сергей Жорин.

Адвокат уверен, что произошедший на днях вопиющий случай должен послужить импульсом российской законодательной власти к приведению правоприменительной практики в стране к справедливости. Сергей Жорин указал, что в России давно пора уйти от формализма при разрешении семейных споров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рассказ соседки убившего детей и покончившего с собой после измены жены жителя Башкирии.