Дочь актера Александра Белявского через суд выселила бывшего мужа из квартиры

Дочери народного артиста РФ Александра Белявского Надежде пришлось через суд выдворять из квартиры в центре Москвы своего бывшего супруга, пишет MK.RU.

Еще в июне 2020 года суд расторг брак Надежды и гражданина Украины, уроженца города Краматорска Донецкой области Артема Городенского. При этом бывший муж наотрез оказался выселяться из московской квартиры, принадлежащей Белявской. В итоге Надежде пришлось снова идти в суд.

В исковых требованиях женщина указала, что бывший супруг отказывается добровольно съезжать, в то же время нигде не работает и не оплачивает коммунальные услуги. Сам Городенский на суд не явился, но требование дочери актера и так было удовлетворено — мужчину выселили.

С 27-летним Городенским Надежда Белявская познакомилась незадолго до гибели отца. Женщина сама рассказывала журналистам, что в то трудное время Артем, тогда еще просто друг, ее особенно поддерживал. Молодой человек был и на похоронах актера, где не отходил от убитой горем женщины.

В 2016 году Надежда стала собственницей квартиры, доставшейся от отца, и вышла замуж за Городенского. Однако семейная жизнь не заладилась.

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