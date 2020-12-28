Дочь актера Александра Белявского через суд выселила бывшего мужа из квартиры

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Алексей Хитров
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Супруги развелись еще летом, но мужчина, гражданин Украины, отказывался покидать квартиру в центре Москвы.

Дочь актера Александра Белявского через суд выселила бывшего мужа из квартиры

Фото: ТАСС / Смирнов Василий

Дочери народного артиста РФ Александра Белявского Надежде пришлось через суд выдворять из квартиры в центре Москвы своего бывшего супруга, пишет MK.RU.

Еще в июне 2020 года суд расторг брак Надежды и гражданина Украины, уроженца города Краматорска Донецкой области Артема Городенского. При этом бывший муж наотрез оказался выселяться из московской квартиры, принадлежащей Белявской. В итоге Надежде пришлось снова идти в суд.

В исковых требованиях женщина указала, что бывший супруг отказывается добровольно съезжать, в то же время нигде не работает и не оплачивает коммунальные услуги. Сам Городенский на суд не явился, но требование дочери актера и так было удовлетворено — мужчину выселили.

С 27-летним Городенским Надежда Белявская познакомилась незадолго до гибели отца. Женщина сама рассказывала журналистам, что в то трудное время Артем, тогда еще просто друг, ее особенно поддерживал. Молодой человек был и на похоронах актера, где не отходил от убитой горем женщины.

В 2016 году Надежда стала собственницей квартиры, доставшейся от отца, и вышла замуж за Городенского. Однако семейная жизнь не заладилась.

Тяжелобольного 80-летнего Александра Белявского нашли под окнами дома в Большом Тишинском переулке 8 сентября 2012 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в БДТ рассказали, что у актрисы Алисы Фрейндлих, помещенной в реанимацию, поражено около 80% легких.

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