Борис Грачевский возмущен слухами о переводе в реанимацию

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 3 189

Основатель горячо любимого всеми с детства «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусом в столичную больницу в минувшие выходные.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Режиссер и основатель горячо любимого всеми с детства «Ералаша» Борис Грачевский возмущен слухами о его переводе в отделение реанимации.

«Все у меня нормально!» — прокричал на вопрос журналистов прославленный 71-летний режиссер.

COVID-19 у Грачевского диагностировали в середине декабря. Сначала он лечился дома, но 27 декабря опубликовал пост, в котором сообщил, что его госпитализировали, сопроводив фотографией в кислородной маске. Широкая улыбка Грачевского на снимке успокоила поклонников и друзей.

«Держись! Вирус боится юмора», — написала поэтесса Сола Монова.

В комментарии для 5-tv.ru, Грачевский пояснил, что за ним внимательно присматривают врачи и оказывают ему полный комплекс медицинских услуг.

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