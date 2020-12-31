Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году устроил спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 ни в чем не виновных россиян.

«Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — заявил он в эфире украинской программы «Большая политика».

Порошенко настоятельно рекомендовал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников той провальной операции.

В Белоруссии 29 июля, прямо в преддверии президентских выборов, задержали 33 гостей страны, которых обвинили в подготовке теракта. Оказалось, что большинство задержанных — граждане России. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что пребывание россиян на территории республики не было связано с предвыборной ситуацией. Люди просто хотели улететь транзитом в другую страну. Пойманные жители РФ даже не догадывались, что контактировали с сотрудниками украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru писал, что Порошенко предложил Зеленскому «встать на колени» перед Путиным. Так бывший украинский лидер нашел неожиданное решение военного конфликта на территории Донбасса.